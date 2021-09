Mayenne : une rentrée en sixième sous Covid, "on a l'habitude maintenant"

Jeudi 2 septembre, les 138 élèves de sixième ont découvert leur nouveau collège dans l'ensemble scolaire Don Bosco, de Mayenne (Mayenne). Une rentrée que les personnels ont voulu la plus normale possible, pour les enfants, même avec l'application du protocole sanitaire.

Il y a forcément un peu d'appréhension devant les grilles du collège Don Bosco, de Mayenne, jeudi 2 septembre. Faire son entrée en sixième est un moment important et Robinson l'a bien compris : "Je suis un peu stressé parce que je ne connais pas encore ma classe et puis par rapport à la primaire, on peut se sentir un peu seul."

C'est aussi le souci de beaucoup d'enfants : retrouver les copains ou se faire des amis, en plus des nouvelles matières ou des horaires de bus à apprendre. Tandis que les parents qui les accompagnent pour ce premier jour ont d'autres préoccupations en tête. "J'espère que l'année se passera bien, glisse une maman. En tout cas, le plus normalement possible." La prudence est de mise en ce début septembre, à cause de l'épidémie de Covid.

Du gel pour tout le monde

Les personnels du collège versent un peu de gel hydroalcoolique à tout le monde avant d'entrer, le port du masque est recommandé ce matin pour l'accueil dans la cour. Mais ce protocole ne dérange pas grand monde : "Le masque, les gestes barrière, on a l'habitude maintenant, constate un parent. Même les enfants le savent alors ça se passe bien." Ce que confirme d'ailleurs Mme Galopin, la directrice adjointe du collège : "Cela fait presque deux ans maintenant qu'on navigue avec le protocole sanitaire alors je suis dans un état d'esprit très positif. La priorité c'est d'accueillir sereinement les enfants et de favoriser le vivre-ensemble."

Après le discours de Mikaël Angin, le chef d'établissement de l'ensemble scolaire Don Bosco, les élèves montent dans les salles classe après classe. Et avant d'entrer dans le dur, avec la découverte de ce nouvel environnement, ils reçoivent une nouvelle fois une petite noisette de gel hydroalcoolique.

Dans chaque classe, la direction a fait attention de mettre ensemble des enfants issus d'écoles primaires semblables pour leur laisser quelques repères pour cette rentrée pas comme les autres, une fois encore. La journée de vendredi sera consacrée à une sortie en groupe à Mayenne, avant la reprise officielle des cours lundi.