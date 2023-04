Médaille d'or pour une Pollestrencque au concours des Meilleurs apprentis de France

"J'étais très fière, à l'annonce du résultat l'émotion a pris le dessus !", raconte Valentine Thubert-Echebarria, 19 ans, à propos de sa médaille d'or nationale, promotion 2022, au concours du Meilleur apprenti de France (MAF) dans le domaine de l’accompagnement, les soins et le service à la personne.

Les 418 lauréats étaient présents au Théâtre du Châtelet de Paris le 17 février 2023 pour la cérémonie de remise des médailles nationales. La lycéenne s'est vue remettre la sienne par la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean : "c'est une fierté pour ma famille, mon lycée et la crèche dans laquelle j'évolue, je les remercierai longtemps".

Il faut dire que ce titre a été le fruit de beaucoup de travail et d'une organisation rigoureuse.

"J'étais concentrée, j'étais dans une bulle"

Valentine Thubert-Echebarria est actuellement en terminale bac professionnel Service Aux Personnes et Animation dans les Territoires (SAPAT) au lycée BeauSoleil de Céret. Dans cet établissement, tous les premières années sont inscrits automatiquement au concours du Meilleur apprenti au niveau départemental. En avril 2022, elle passe donc, avec succès, les étapes départementales et régionales pour enchaîner avec la finale nationale en juin, à Sannois, en banlieue parisienne.

Au programme, trois épreuves. Tout d'abord, aider une personne âgée à passer d'un lit médical à un fauteuil roulant, mais aussi refaire son lit et lui remettre des bas de contention : "on a du énormément parler pour expliquer ce qu'on faisait et vérifier si la personne allait bien". Ensuite, une épreuve d'entretien des locaux et du linge, en l'occurrence de la couture. Pour finir, une épreuve de cuisine. Elle s'est préparée au lycée avec l'aide de ses professeures, mais aussi chez elle : "mes parents m'ont beaucoup accompagnée. Je leur ai fait manger du poulet - le repas de l'épreuve - deux à trois fois par semaine jusqu'au jour J".

Un titre mérité

De ses propres mots, Valentine Thubert-Echebarria a un parcours "un peu compliqué". Dyslexique et dysorthographique, elle est habituée à redoubler d'effort : "quand on a des soucis avec les cours, on travaille d'autant plus. On a plein de difficultés au quotidien mais avec du travail et de la rigueur on y arrive". La Pollestrencque est déterminée et se décrit comme une "réelle passionnée" qui a "toujours voulu travailler avec les enfants".

Sa professeure principale au lycée BeauSoleil de Céret et responsable pédagogique du centre de formation, Daniele Salla, l'a accompagnée tout au long de sa préparation pour le concours : "c'est une élève qui a des difficultés mais qui les surmontent. Elle est très pro et la voir évoluer est une réelle fierté".

Valoriser un métier difficile

À côté de ses études au lycée de Céret, Valentine est également en apprentissage à la crèche "L'Ile des Trésors" de Pollestres depuis septembre 2021. Pour la directrice de la crèche, Anne-Gaëlle Proust, sa médaille est aussi "l'occasion de mettre en lumière un métier difficile". En effet, s'occuper des enfants est "un quotidien fatiguant" et elle se dit fière de son employée : "ce n'est pas forcément un métier très connu ni très valorisé donc ça fait plaisir de voir des jeunes qui font vraiment ça par passion et qui arrivent à ce niveau-là. De la voir être récompensée, c'est vrai qu'on est très fier".

Dans les Pyrénées-Orientales, ils ne sont que trois à avoir obtenu la médaille d'or au niveau national à l'édition 2022 du concours du Meilleur apprenti : Valentine Thubert-Echebarria, Arnaud Martinez (spécialité Froid et conditionnement de l'air) et Joris Redondo (spécialité Production horticole pépinière, Production florale et légumière, Production fruitière).

Le 15 avril prochain, le lycée BeauSoleil de Céret organise leur journée portes ouvertes durant laquelle se déroulera l'édition 2023 du concours Meilleurs apprentis au niveau départemental et régional.