Le Conseil d'État ordonne à la fac de Montpellier d'ouvrir davantage de places en médecine

Après des mois de mobilisation, 15 collectifs d'étudiants et de parents ont obtenu gain de cause. Depuis septembre, ils dénoncent, notamment à Montpellier, une concurrence déloyale entre les primo-entrants des nouveaux cursus Pass et Lass, mis en place cette année, et les derniers redoublants de l'ancienne Pacès.

Introduites par la réforme des études de médecine, les filières Pass er Lass ne permettent plus de redoubler la première année de médecine. En cas d'échec, l'étudiant bascule automatiquement dans une licence annexe.

L'annonce de la répartition des places en 2e année s'est faite dans un climat tendu à l'université de Montpellier. Notamment chez les primo-entrants qui s'estiment lésés puisque la moitié des places reviendraient aux redoublants de Pacès, alors que ces derniers ne représentent qu'environ 30% de la promotion.

Suite au recours déposé par le collectif Pass Lass Nîmes-Montpellier, le Conseil d'État conclu donc à "une erreur manifeste d'appréciation" de la part des 15 facultés visées. Elles devront créer "au moins 10 places" supplémentaires, d'ici fin septembre, pour les étudiants du nouveau système.

Murielle Brajon est maman d'un étudiant en première année de médecine à Montpellier. Pour elle, c'est une victoire en demi-teinte :

"On a gagné et on a le sentiment de s'être battu pour une cause juste. C'est important parce qu'on a souvent eu l'impression que le ministère campait sur ses positions en disant qu'il y avait égalité des chances. Notre appel a donc été entendu, mais ça reste un beau gâchis à l'arrivée. Il y a énormément de jeunes qui ne sont pas allés au bout parce qu'ils ont été ajournés ou parce qu'ils se sont découragés."

La représentante du collectif de parents se dit néanmoins vigilante sur la mise en œuvre de cette décision du Conseil d'État.

Contacté à ce sujet, le doyen de l'université de médecine, Michel Mondain, n'a pas donné suite à nos sollicitations.