Mehdi, 18 ans, l'attaché parlementaire qui passe son bac

C'est le plus jeune attaché parlementaire de l'Assemblée nationale. Mehdi Hmoudane, 18 ans, passe son bac cette année à Saint-Denis tout en travaillant pour le député (PCF) Stéphane Peu.

Passionné de politique

Il a commencé à 17 ans. "J'ai toujours été militant et passionné par la politique", explique le jeune homme, élève au Lycée Suger de Saint-Denis. Alors quand Stéphane Peu le remarque et lui propose de travailler avec lui, Mehdi Hmoudane, accepte. "Il m'apporte beaucoup et on comprend encore plus de choses en travaillant avec un jeune lycéen, notamment sur les problématiques autour de Parcoursup, par exemple", explique l'élu. Et puis le lycéen donne aussi des conseils au député, par exemple sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux comme "Snapchat, Instagram, qui me sont encore un peu inconnus pour moi qui ne suis pas un geek", avoue l'élu.

Réviser à la bibliothèque de l'Assemblée nationale

Le député fait confiance à sa jeune recrue pour les épreuves, "Je ne me fais pas de souci pour lui, je crois qu'il a une certaine marge". D'ailleurs, ces derniers jours, le bac a pris le dessus sur le job d'attaché parlementaire, c'est la priorité de Mehdi, qui fait des allers-retours entre la permanence parlementaire à Saint-Denis et la bibliothèque pour réviser. "L'avantage c'est qu'il a accès à la bibliothèque de l'Assemblée nationale et ça ce n'est pas rien", ajoute Stéphane Peu.

Mehdi Hmoudane et le député (PCF) Stéphane Peu © Radio France - Hajera Mohammad

Medhi Hmoudane travaille quatre heures par semaine, tous les mercredis avec le député. Pour cet été, ce sera à temps plein. Quant à l'avenir et à une éventuelle carrière en politique, le jeune homme reste prudent : _"On en est pas encore là"_. Il a déjà été admis en double licence Histoire-Sciences politiques à la Sorbonne, et il attend les résultats d'admission pour Sciences Po Paris qui doivent tomber après le bac.

Mehdi Hmoudane, a également participé il y a quelques années à Interclass le programme d'éducation aux médias de France Inter. L'occasion de présenter une revue de presse au micro de la chaîne.