Melle : au lycée Desfontaines, les épreuves de contrôle continu à nouveau reportées

Au lycée Desfontaines de Melle, les tensions persistent sur le nouveau bac. Reprogrammées ce lundi matin, les épreuves de contrôle continu pour les élèves de première n'ont pas pu se tenir et sont une nouvelle fois reportées.

Melle, France

Pas d'épreuves de contrôle continue ce lundi matin au lycée Desfontaines de Melle, les fameuses E3C. Elles étaient reprogrammées après les couacs survenus il y a une dizaine de jours : refus de certains professeurs de surveiller les épreuves, souci de vidéo-projecteur dans une des classes pour l'épreuve d'anglais...

Une chaîne humaine devant le lycée

Ce lundi matin, des professeurs, parents et élèves s'étaient donnés rendez-vous pour manifester à nouveau leur opposition à ce bac nouvelle formule. Ils ont formé une "chaîne humaine", précisait ce lundi matin sur France Bleu Poitou Aladin Lévêque, professeur au lycée Desfontaines. Il décrivait une situation très tendue : "Les policiers font en sorte de casser notre chaîne, ils sont en train de de nous pousser de façon assez violente et agressive et de pousser des élèves par la force à rentrer dans les salles d'examen".

Des accusations de violence de part et d'autre

En milieu de matinée, par le biais d'un communiqué de presse, le rectorat de Poitiers annonçait le report des E3C a lycée Desfontaines de Melle. "Compte tenu des tensions et des actes violents commis pour empêcher la passation des épreuves communes de contrôle continu au lycée Desfontaines à Melle, ce lundi matin et, en dépit de toutes les précautions pour assurer la sécurité des élèves et des personnels, toutes les conditions ne sont pas réunies à ce jour pour permettre le bon déroulement des examens".

"Dans un souci de respecter les conditions d'équité de cet examen, les épreuves prévues ce lundi 3 février au lycée Desfontaines seront donc reportées", poursuit le rectorat qui indique que ces épreuves comptent pour 30% de la note finale de l'examen du baccalauréat. Le rectorat précise que "les services restent dans le dialogue avec les familles, les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative : une réunion aura lieu très prochainement".