Menace de fermeture d'une classe : journée sans cartable à l'école de Désaignes

Pas de cartable pour les écoliers ce mardi 24 janvier à Désaignes. Symboliquement, ils portaient juste des affichettes dans le dos pour dénoncer le projet de fermeture d'une classe de l'école. "Actuellement, les enfants sont répartis sur quatre classes de la maternelle au CM2" détaille Amandine Jaubert, maman d'élève et présidente de l'amicale laïque. Celle qui est aussi conseillère municipale poursuit : "75 enfants sont scolarisés. En septembre, doivent arriver dix enfants en très petite section qui apparemment ne sont pas comptés dans les effectifs." Les parents craignent des classes surchargées. "On veut que nos enfants puissent apprendre et s'épanouir dans de bonnes conditions" ajoute Amandine Jaubert. Les parents ont également lancé une pétition et obtenu un rendez-vous à la direction académique à Privas jeudi.

ⓘ Publicité

Il pourrait n'y avoir que trois classes pour 85 enfants à la rentrée de septembre prochain - Parents d'élèves de l'école de Désaignes

Carte scolaire en préparation

La carte scolaire d'Ardèche se prépare actuellement. Après un premier groupe de travail ce lundi 23 janvier, une autre réunion préparatoire avec les syndicats est prévue lundi 30 janvier et le directeur académique rendra ses arbitrages sur les ouvertures et les fermetures de classe jeudi 2 février à l'issue du conseil départemental de l'Education nationale.