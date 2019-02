Menaces de fermeture de classe pour les écoles creusoises à la rentrée 2019

Creuse, France

Avant d'en venir au projet de répartition des classes pour septembre, le SNUIPP a demandé à l'Inspecteur académique de justifier les 25 postes vacants dans les écoles depuis la rentrée. Ces postes ont été pour la plupart pourvus par des membres de la Brigade de Remplacement qui ne peut plus remplir sa mission première. Les conséquences sont dors et déjà visibles. De septembre 2017 au 23 juin 2018, 645 jours d'école n'avaient pas pu être assurés faute de remplaçants. Entre septembre et le 9 décembre 2018, ce chiffre pour la Creuse atteint déjà 753 jours (selon des chiffres officiels du Rectorat), et ce juste avant l'arrivée de la grippe!

Esquisse de la rentrée 2019 dans les écoles creusoises

On le sait, la Creuse va perdre officiellement 213 élèves à la rentrée et doit rendre 3 postes d'enseignants (en Corrèze, 5 postes rendus pour 251 élèves en moins: en Haute-Vienne 8 postes ajoutés et 309 élèves en moins), "mais les fermetures seront plus nombreuses" affirme Fanny Tissandier co-secrétaire du SNUIPP en Creuse.

Liste des situations envisagées par l'Inspection Académique de la Creuse - SNUIPP

Dors et déjà, les classes uniques de Lussat et Boussac-Bourg vont fermer leurs portes. Le Comité Technique Paritaire où cette carte sera discutée se tiendra le mardi 12 février 2019