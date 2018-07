La doyenne des candidats au bac de l'académie d'Orléans-Tours obtient la mention très bien ! L'ancienne prof de lettres classiques français-latin-grec, a repassé son bac L pour prouver à ses petites-filles qu'elle pouvait obtenir une mention sans réviser. Elle obtient deux notes parfaites, 20 en philosophie et 20 en latin, mais aussi 19 en littérature en langue étrangère, 19 en italien, 18 en histoire de l'art ou encore 18 en anglais.

Mais, grosse déception pour Marie-Anne Péric, elle n'a obtenu que 10 à l'écrit de français, une note qu'elle ne comprend pas : " je sais que ma copie était bonne". Bonne surprise en sciences par contre, la septuagénaire obtient un 13, une note au-dessus de ses espérances.

Le niveau d'exigence me semble identique à celui d'il y a 30 ans, mais le niveau d'évaluation me semble lui plus laxiste

Mais le défi est relevé, la septuagénaire obtient son bac avec 17,28 de moyenne. "J'espérais quand même avoir la mention assez-bien, c'était mon but. Mention Très Bien c'était une éventualité, je ne suis pas mécontente".

83% des élèves admis sans passer par les rattrapages en Indre-et-Loire

Et pour l'ancienne prof de lettres classiques, le niveau du bac n'a pas changé : "les épreuves que j'ai passées, je les ai trouvées faciles mais techniques. Le niveau d'exigence me semble identique à celui d'il y a 30 ans, mais le niveau d'évaluation me semble lui plus laxiste."

83% des élèves de terminale ont obtenu leur bac sans passer par les rattrapages cette année en Indre-et-Loire, une augmentation de 0,5% par rapport à 2017.