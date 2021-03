Menu sans viande à la cantine : la justice donne raison au maire écologiste de Lyon

Le tribunal administratif de Lyon a débouté, ce vendredi, des parents d'élèves, un syndicat agricole et des élus municipaux de droite qui protestaient contre le choix du maire écologiste de Lyon de ne plus servir que des repas sans viande dans les cantines de la ville le temps de la crise sanitaire.

Entre deux risques, la justice a tranché. Attraper la Covid-19 en mangeant dans une cantine surpeuplée présente _"un risque grave de contamination"_. Un risque bien plus important que de ne pas proposer de viande aux enfants, pendant un temps donné, dans les cantines afin de simplifier le service.

Le tribunal administratif de Lyon a rendu sa décision ce vendredi. Il a rejeté le recours en référé déposé par des parents d'élèves des neufs arrondissements de Lyon, un syndicat agricole et des élus municipaux de droite. Le tribunal souligne, dans sa décision, que la simplification du service dans les cantines permet d'éviter l'engorgement des locaux, et les "conséquences préjudiciables_ qu'aurait la nécessité de fermer le service ou d'en réduire fortement l'accès"_ en cas de contamination par la Covid-19.

Menu sans viande, mais avec œuf et poisson

En raison de la crise sanitaire, Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a mis en place dans les cantines municipales lyonnaises un menu unique sans viande (mais avec œufs et poisson), depuis le 22 février et jusqu'aux vacances de Pâques. La mairie de Lyon avait justifié cette décision comme étant le moyen le plus efficace de répondre aux demandes de l'Éducation nationale de maintenir une distanciation de deux mètres entre les enfants à la cantine. Le recours temporaire à un menu unique visait donc à fluidifier le service afin de servir, dans les temps de la pause déjeuner, les 29.000 repas servis quotidiennement.

Le précédent maire de Lyon, Gérard Collomb avait d'ailleurs déjà eu recours à cette mesure au printemps dernier, sans que cela n'émeuve la majorité.

Dissensions entre ministres

Cette décision du maire EELV de Lyon a suscité une polémique jusqu'au sein du gouvernement, révélant au grand jour les dissensions entre ministres de la majorité. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait qualifié cette décision d' "insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français", tandis que le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, avait annoncé saisir le préfet du Rhône et demandé au maire de cesser "de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants". La ministre de l'Écologie (et ex-députée EELV), Barbara Pompili avait pris le contre-pied des "clichés éculés" de ses collègues, déplorant un "débat préhistorique" autour des menus sans viande à Lyon.

La FDSEA reste "vigilante"

L'avocate de la FDSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et de parents issus des neuf arrondissements de Lyon, Maître Maëlle Comte, a réagi dès le rendu de la décision, ce vendredi. Pour elle, la justice a uniquement répondu "sur la question de l'urgence", car ce menu sans viande ne doit s'appliquer que jusqu'au 9 avril", (date des vacances de Pâques dans l'académie de Lyon). "Nous serons très vigilants à ce que cette situation ne perdure pas au-delà du 9 avril" a-t-elle prévenu.

S'agissant de la requête déposée par la FDSEA, le tribunal administratif estime que "la mesure n'apparait pas de nature à créer d'incidences graves pour les filières agricoles d'élevage". Le 22 février, plusieurs dizaines d'agriculteurs était venus en tracteurs avec quelques vaches protester à proximité de l'Hôtel de ville de Lyon.