Mes souvenirs de rentrée (3/4): Le prêtre Joêl Rignault se souvient de sa rentrée en cinquième

Le père Joël Rignault, curé de la cathédrale de Sens, se souvient d'une rentrée des classes lorsqu'il était au collège d'Ancy-le-Franc. Il était plutôt, inquiet le premier jour de son entrée en cinquième. " L'année précédente, au mois de juin, alors que j'étais chef de classe, j'ai oublié de rendre le cahier de classe le dernier jour d'école. La sonnerie de fin des cours a sonné et je suis vite parti prendre mon car pour rentrer à la maison, tout heureux d'être en vacances".

J'ai oublié de rendre le cahier de classe lorsque j'étais chef de classe . je l'ai gardé chez moi très longtemps- Père Joël Rignault

Le curé de la cathédrale de Sens poursuit "Début août, j'ouvre mon cartable et j'aperçois le cahier de classe dans mon sac et je me rends compte que j'ai oublié de le rendre à l'établissement. Tout penaud, en septembre, je l'ai glissé dans ma besace le jour de la rentrée suivante en attendant que l'on me le demande. Je ne savais pas trop quoi faire, j'avais un petit peu peur alors je suis resté silencieux par crainte aussi d'une réprimande."

Finalement personne ne lui a rien demandé et le père Rignault a conservé ce cahier pendant des années chez lui. Un péché par omission tout pardonné.