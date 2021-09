Mesures sanitaires à l"école à Dijon: "Heureusement, il nous reste un peu de temps pour faire de l'éducatif"

J-1 avant la rentrée scolaire. Ce mercredi, ce sont les enseignants qui font leur pré-rentrée, mais cette rentrée est encore particulière cette année en raison du protocole sanitaire. Bénédicte Foulet, enseignante à l'école Darcy de Dijon et co-secrétaire du SNUIPP en Côte-d'Or est venue en parler sur l'antenne de France bleu Bourgogne

Les mesures sanitaires sont elles compliquées dans les écoles ?

Le protocole sanitaire est une bonne chose pour éviter la propagation du virus, mais c'est compliqué avec de tous jeunes enfants de l'appliquer en permanence. C'est impossible par exemple de respecter la distanciation pour des petits de trois ans. Donc on met le paquet sur le nettoyage des mains et l'aération. On fait au mieux.

On n'utilise pas de gel hydroalcoolique avec les enfants, sinon ils auraient les mains complètement abimées. On passe beaucoup de temps aux sanitaires et ça très régulièrement. On demande aussi aux parents de nous aider un peu en passant aux sanitaires avec leurs enfants le matin avant de nous les laisser à la porte de la classe. Ensuite, tout au long de la journée, on passe beaucoup de temps à leur laver les mains auprès de la fontaine. Les sanitaires ne sont pas adaptés à tant de passages, mais bon, on commence à s'y habituer, car ça fait un moment que ça dure.

Combien de temps ça représente dans une journée ?

Difficile à dire, mais heureusement il nous reste quand même du temps pour faire de l'éducatif. D'autant plus que notre pédagogie est impactée par le port du masque en permanence, par le souci de ne pas croiser les autres classe, ce qui nous empêche de mener des projets interclasses depuis 18 mois. On continue malgré tout d'avancer. Et cette année, à priori, certaines sorties culturelles vont à nouveau être autorisées, mais c'est à l'intérieur de l'école que beaucoup d'activités qu'on partageait entre les classes qui sont désormais impossibles. Le partage collectif est proscrit pour éviter les brassages. Par exemple, chaque classe a fêté Noel de son côté.

La fermeture d'une classe pour 7 jours en cas de dépistage d'un cas de covid, vous êtes d'accord ?

Oui. On le réclamait depuis longtemps au niveau syndical et le ministre de l'Education Nationale a décidé de le mettre en place en fin d'année. Il faut protéger tout le monde. Si on ne ferme pas, le virus progresse dans l'école et on se retrouve sans arrêt avec des cas nouveaux. Il faut donc pouvoir couper court à la propagation et c'est donc une bonne mesure.

Allez vous bénéficier dans votre école de l'installation de capteurs de CO2 ou de purificateurs d'air ?

On n'en sait rien. Depuis des mois, il y a des annonces qui ne sont jamais suivies d'effet. Nous on les attend ces purificateurs. Ca nous faciliterait beaucoup de choses. Ca nous protégerait et ça protègerait surtout les enfants, car en maternelle, les enfants ne sont pas masqués, donc il y a quand même des risques de contagion assez forts. Maintenant avec quel financement pour les mettre en place de la part des collectivités ? Le ministre est favorable à l'installation de ces appareils et à verser une aide, il serait temps de le faire !

En quoi le jour de la rentrée reste important pour les enseignants ?

On découvre de nouvelles classes et de nouveaux enfants et c'est important parce qu'on repart sur une année complète avec des élèves qui nous sont confiés.

Bénédicte Foulet, enseignante à l'école Darcy à Dijon et co-secrétaire du SNUIPP en Côte-d'Or Copier