La Métropole de Rouen dévoile les nouvelles lignes du réseau Astuce pour la rentrée 2022

La Métropole de Rouen a présenté, ce jeudi, le plan de transport du réseau Astuce pour la rentrée 2022. Au programme : de nouvelles lignes, de meilleures correspondances et des zones d'activités mieux desservies.

Le réseau Astuce se renforce avec des lignes transversales et une meilleur desserte des zones commerciales (illustration)

Allez-vous changer d'itinéraire à la rentrée prochaine ? Votre ligne favorite est-elle modifiée ? La Métropole de Rouen a dévoilé, ce jeudi, les nouveautés qui s'appliqueront à partir de la rentrée 2022 sur le réseau Astuce, avec trois objectifs : mieux desservir les zones d'activité et les centres commerciaux, en finir la logique "en étoile" qui fait systématiquement passer par le Théâtre des Arts, et renforcer la fréquence des bus les plus empruntés.

Les nouveautés dans la Vallée du Cailly et sur le plateau Nord

Création d'une ligne transversale Fast F8 , au départ de Déville-lès-Rouen, qui desservira les pôles générateurs de déplacement sur le plateau Nord pour ensuite rejoindre Bihorel, sans passer par le centre-ville de Rouen : le campus et le centre commercial de La Vatine à Mont-Saint-Aignan, les résidences senior à Mont-Saint-Aignan, la zone d’activité de la Bretèque et la mairie de Bois-Guillaume.

Création d'une ligne 10 qui effectuera une liaison rapide avec le Campus de Mont-Saint-Aignan au départ de Maromme pour ensuite rejoindre le Lycée Flaubert à Rouen. Elle assurera également des liaisons intra-communales entre La Maine et le centre-ville de Maromme, mais aussi la desserte des nouveaux quartiers route de Darnétal à Bois-Guillaume.

La nouvelle ligne Fast F7, qui ira du campus de Mont-Saint-Aignan à Saint-Etienne-du-Rouvray, constitue une offre complémentaire aux lignes T1 et F2. Les lignes F2 et F7 sont combinées pour avoir un passage toutes les 3,5 minutes entre la gare et le campus en heure de pointe et 6 minutes en heure creuse en semaine.

La ligne T1 est renforcée de 9h00 à 15h00 avec un passage toutes les 4 à 5 minutes en heure creuse en semaine pour intensifier la desserte vers les campus Martainville et Pasteur à Rouen.

La ligne F4 est renforcée pour accentuer la desserte de la Vallée du Cailly jusqu'à Rouen tout en conservant son parcours actuel avec un passage toutes les 10 minutes en heure de pointe en semaine et deux fois plus de bus le dimanche.

Les lignes 5 et 11 fusionnent et deviennent la ligne 15. Au départ de Déville-lès-Rouen, elle permet de rejoindre Amfreville-la-Mivoie en passant par le centre-ville de Rouen.

La ligne 11 est renforcée pour accentuer la desserte de la Gare, des zones d'emploi de Bois-Guillaume (Cité de l'Agriculture) et de l'Ile Lacroix. La ligne 22 dessert directement le parc de la Vatine à Mont-Saint-Aignan depuis la Gare toute la journée et dessert également le quartier Saint-André.

Les nouveautés pour la Vallée de Darnétal et le plateau Est

Création de la ligne 14 qui relie la Vallée de Darnétal et le Plateau Est, sans passer par le centre-ville de Rouen. Au départ de l’arrêt Mont-Pilon à Darnétal, elle traverse les communes de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Mesnil-Esnard, Franqueville-Saint-Pierre pour ensuite rejoindre Belbeuf.

La ligne 13 est renforcée sur la commune de Boos pour permettre aux habitants de rejoindre plus facilement Rouen avec 3 fois plus de passages.

Les lignes 14, 28 et 38 sont en correspondance avec la ligne T3 pour rejoindre le centre de Rouen à l'arrêt Mairie de Darnétal qui bénéficie d'un nouvel aménagement. La ligne 14 est également en correspondance avec la ligne F5 et la ligne 13 pour rejoindre Rouen à l'arrêt Haut Hubert à Mesnil-Esnard.

Les nouveautés pour la rive gauche et Elbeuf

Création de la ligne F6 , en remplacement de la ligne 6, pour relier Grand-Couronne à Saint-Etienne-du-Rouvray. Cette nouvelle ligne transversale au sud de Rouen offrira davantage de passages pour une meilleure régularité avec une connexion aux deux terminus du Métro, au terminus de la ligne T4 à l’arrêt Zénith – Parc Expo ainsi qu’à la ligne F3 aux arrêts Gagarine, Jean Lurçat et Goubert.

Création de la ligne F7 pour une liaison directe entre la rive gauche et le Campus de Mont-Saint-Aignan. Elle dessert le quartier Grammont et la clinique Mathilde, puis assure une connexion à la ligne de métro à l'hôtel-de-ville de Sotteville-lès-Rouen.

pour une liaison directe entre la rive gauche et le Campus de Mont-Saint-Aignan. Elle dessert le quartier Grammont et la clinique Mathilde, puis assure une connexion à la ligne de métro à l’hôtel-de-ville de Sotteville-lès-Rouen. Création de la ligne F9 , en remplacement de la 32, pour relier Elbeuf au centre-ville de Rouen en desservant Grand-Couronne et Grand-Quevilly avec une fréquence de passage renforcée. Elle dessert à Elbeuf le centre-ville, à Grand Quevilly le Zénith et le Parc des Expositions, à Sotteville-lès-Rouen le lycée des Bruyères, à Rouen le centre commercial Saint-Sever et le centre-ville.

Prolongement de la ligne F3 jusqu'au centre commercial à Tourville-la-Rivière, avec son terminus à l'Hôtel de Ville de Sotteville-lès-Rouen où elle assure également une correspondance systématique avec le métro.

Nouvel itinéraire pour la ligne 41 qui dessert désormais trois pôles d'activités. Au départ de la zone d'activité Vente Olivier à Saint-Etienne-du-Rouvray, elle rejoint l'arrêt Ancienne Mare à Petit-Quevilly en passant par le centre commercial du Bois Cany et la zone d'activité ABC à Grand Quevilly ainsi que la zone industrielle Ouest.

La ligne 33 permet de rejoindre facilement les zones industrielles Est et Ouest et offre une connexion avec la ligne de métro aux arrêts Truffaut à Petit-Quevilly et Hôtel de Ville à Sotteville-lès-Rouen.

La ligne 42 bénéficie d'un nouveau terminus Lebon à Grand-Quevilly et dessert la zone industrielle du Grand Launay ainsi que le centre commercial du Bois Cany à Grand-Quevilly.

Au départ d'Elbeuf, la ligne G passe par les communes d'Orival, Grand Couronne et Moulineaux pour effectuer son terminus à l'arrêt Route du Bac à La Bouille. Elle est en correspondance avec les lignes F6 et F9 pour faciliter les déplacements sur toute la rive gauche.

Un site Internet dédié

Ces changements seront appliqués à partir de la rentrée 2022, et les horaires seront dévoilés en juin/juillet. D'ici là, pour que tout le monde se familiarise avec ces changements, un site Internet dédié a été mis en ligne : www.reseau-astuce2022.fr.

Ces nouveautés représentent pour le réseau Astuce une augmentation de 10 % de son budget de fonctionnement, soit 10 millions d'euros de plus, pris en charge par la Métropole de Rouen. Dans le cadre de ce renforcement du plan de transport, 28 bus supplémentaires vont être déployés par Transdev, qui a également recruté une centaine de chauffeurs.