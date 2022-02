Metz : des étudiants en psychologie réclament la démission d'un enseignant, qu'ils accusent de harcèlement

Ce mardi 22 février, sur le campus du Saulcy à Metz, des étudiants en deuxième année de licence de psychologie ont boycotté un cours d’un enseignant chercheur, qu’un syndicat étudiant, la FSE, accuse d’harcèlement sexuel. La scène a d'ailleurs été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

L’universitaire en question a bien été sanctionné l’an dernier par la commission de discipline de l’université de Lorraine, pour des comportements inappropriés envers plusieurs étudiantes.

A l’époque, cet universitaire a été condamné à un abaissement d’échelon, en l’occurrence une baisse de salaires. Pour Sarah Magnin de la FSE à Metz, cette sanction est insuffisante et indécente.

C'est un crachat à la figure de toutes les victimes. sa carrière continue, avec un minimum d’accrocs et on se préoccupe pas du reste. Il n' y a rien, actuellement, qui permet d'assurer la sécurité des étudiants et nous cherchons donc à obtenir sa démission