Metz : la semaine de 4 jours à l'école officiellement autorisée à partir de janvier

C'était la dernière étape mais pas la moins importante : Olivier Cottet, le directeur des services de l'Education Nationale (DASEN) de Moselle a officiellement signé, lundi 7 décembre, le décret autorisant la ville de Metz a revenir à 4 jours d'école par semaine dès la rentrée du 4 janvier 2021.

Avis majoritaire

Ce projet était une promesse de campagne de François Grosdidier : modifier ces rythmes scolaires que son prédécesseur Dominique Gros défendait farouchement, ce qui faisait de la préfecture du département l'une des dernières à faire venir les enfants à l'école le mercredi matin.

Une attente sociale forte, tant de la part des parents d'élèves que des enseignants

Mais François Grosdidier ne pouvait seul prendre la décision : il devait d'abord obtenir l'aval des 65 conseils d'écoles, composés d'enseignants, de parents d'élèves et de représentants de la municipalité. Et leur avis est écrasant : 92% ont voté en faveur d'un retour à l'école sur 4 jours par semaine (60 pour, 4 contre et 1 égalité). "Ces résultats montrent qu'il y a une attente sociale forte, tant de la part des parents d'élèves que des enseignants" commente Olivier Cottet qui tient à souligner que c'est à lui que revient le dernier mot. "Il est important de rappeler la règle et de le faire comprendre à l'ensemble des communes qui auraient pu penser que pour la ville de Metz, c'était une chose acquise."

Encore quatre irréductibles villages mosellans

Olivier Cottet accorde ce passageà titre dérogatoire et pour une durée de 3 ans, car rappelle le DASEN, "le cadre général c'est 4 jours et demi par semaine." Avec les dérogations autorisées en 2017 lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Metz n'est pas la seule commune à changer les rythmes en cours d'exercice puisque le regroupement dans le Saulnois de Conthil, Haboudange, Riche, Lidrezing et Zarbeling a aussi obtenu cette autorisation.

En Moselle, seules 4 communes sont encore aux quatre jours et demi : Augny (dans le pays messin), Volmerange-lès-Boulay ainsi que Liederschiedt et Haspelschiedt (Pays de Bitche).