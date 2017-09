Metz : rentrée insolite pour les nouveaux étudiants du Saulcy

Journée de rentrée pour les étudiants de première année à l'Université de Lorraine à Metz. Pour les accueillir en fanfare, la Maison de l'Etudiant du Saulcy leur propose une visite insolite et décalée du campus.

Comment accueillir au mieux de jeunes étudiants, à peine sortis du lycée, sur leur nouveau campus universitaire ? Avec une bonne touche d'humour et d'absurdité ! 3.000 étudiants de première année faisaient leur rentrée, ce lundi 11 septembre, sur les différents sites de l'Université de Lorraine à Metz. Une première prise de contact avec leur nouvel environnement d'étude, essentiellement consacrée à des moments d'informations sur les démarches administratives et pédagogiques à effectuer avant de se plonger pour de bon dans les cours.

Fanfare et guide comique

Et pour les aider à surmonter cette période qui peut engendrer du stress et de l'inquiétude, la Maison de l'Etudiant leur proposait pour leur première matinée une visite du campus du Saulcy pour le moins insolite, avec fanfare et guide comique, qui leur a fait découvrir les lieux avec une version toute personnelle... De l'amphithéâtre Lemoigne ("où l'enseignant se place en haut, pour que son savoir se déverse plus facilement sur les étudiants en bas"), aux gymnases ("où la sueur des étudiants sportifs est réutilisée comme énergie, ou pour être servie comme boisson au Resto U"), Ludovic, de la compagnie Astrotapir, a conduit une cinquantaine d'étudiants amusés dans les méandres du campus.

C'est toujours compliqué quand on arrive dans une université, une école. En leur proposant des évenements culturels, en leur faisant découvrir les différents services clés de l'université, ça peut vraiment aider à dédramatiser cette rentrée. Olivier Lallement, de la Maison de l'étudiant à Metz

Une visite appréciée par la plupart des étudiants participants comme Sephora. Cette Thionvilloise rentre en première année de psychologie."C'est finalement moins monstrueux que ce que je craignais, moins strict aussi. Finalement, cette visite nous fait penser à autre chose qu'à nos cours qui arrivent." Joseph lui, arrive d'Orléans. il vit ses premiers jours d'étudiant à Metz. C'est la première fois qu'il quitte sa ville. "C'est difficile vis- à- vis de la famille, des amis, mais c'est comme ça et c'est pas grave. En tout cas, ça commence bien et l'ambiance est vraiment sympa". Plus globalement, ce sont quelques 60.000 étudiants et 6.800 enseignants chercheurs et personnels administratifs qui font leur rentrée, en ce moment (ça dépend des formations), pour toute l'Université de Lorraine.