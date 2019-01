Meurthe-et-Moselle : élèves et enseignants veulent sauver le CAP peinture en carrosserie de leur lycée

Nancy, France

Une banderolle, "La carrosserie sans la peinture, c'est comme une maison sans toiture !", et un cercueil, "Regrets éternels", pour rappeler que la formation existe depuis 1976 au lycée professionnel de Dombasle-sur-Meurthe. Une trentaine d'enseignants et d'élèves de l'établissement ont pris part jeudi 24 janvier au mouvement intersyndical du second degré organisé partout en France. Ils se sont rassemblés devant le rectorat à Nancy pour dénoncer la suppression à la rentrée prochaine de la section peinture en carrosserie. Elle compte actuellement 18 élèves qui préparent un CAP en deux ans.

"Ça fait mal au cœur pour les jeunes", se désole Alain Bonne, professeur dans cette section depuis 18 ans. "La spécialisation en peinture est vraiment particulière : quand un client apporte une voiture à réparer, elle passe en carrosserie et s'il n'y a pas la peinture derrière, la voiture ne peut pas sortir car la finition n'est pas faite !" L'enseignant ajoute :

"On perd une grande compétence dans notre établissement et on perd notre identité aussi" - Alain Bonne, professeur de peinture en carrosserie

Sofian Fève lui non plus ne comprend pas cette décision brutale et "sans concertation", selon les manifestants. A 18 ans, le jeune Vittellois a déjà décroché son bac pro en réparation des carrosseries au lycée de Dombasle et il complète actuellement sa formation avec le CAP peintre en carrosserie. "Les propriétaires de garages aux alentours de notre lycée viennent directement voir nos profs pour savoir s'il y a des élèves intéressés. J'avais déjà des offres d'embauche avant d'avoir mon bac et là, avec le CAP peintre, j'ai encore des demandes".

Je sais que j'aurai du travail et avec un salaire très bien pour un jeune de 19 ans qui sort avec un bac et un CAP !" - Sofian, élève en CAP peinture en carrosserie

Les manifestants espèrent un rendez-vous avec la rectrice de l'académie Nancy-Metz pour expliquer la situation de l'établissement et les conséquences de cette suppression de section.