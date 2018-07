Meurthe-et-Moselle, France

Les classes de CP dédoublés fonctionnent-t-elles ? Ce dispositif, mis en place l'année dernière, permet d'enseigner dans des classes de CP à effectif réduit. En Meurthe-et-Moselle, il y a depuis la rentrée 15 classes de CP dédoublés classés en zone REP+, en réseaux d'éducation "super-prioritaires".

"Les élèves sont plus actifs"

Même s'il est encore trop tôt pour vraiment mesurer les effets de ce dispositif sur le long terme, le premier bilan est déjà plutôt positif pour certains enseignants en Meurthe-et-Moselle. A l'école élémentaire La Fontaine à Nancy, trois classes de CP dédoublés ont été mises en place l'année dernière. On compte 12 élèves par classe."Il m'a semblé que les élèves apprenaient mieux dans de meilleures conditions et sont plus actifs notamment les élèves qui sont moyens-faibles : dans un très grand groupe ils ont beaucoup plus de mal alors qu'avec ce dispositif ils sont vraiment aidés par le petit groupe" raconte Laure Connot qui enseigne aux CP dans cet établissement.

Une mesure mise en place au détriment d'autres dispositifs

Le bilan est plutôt positif donc c'est aussi les échos qu'en a le syndicat enseignant SNUipp FSU dans le département. L'enseignante et membre du syndicat, Christelle Mauss, déplore pourtant une mesure qui s'est faite au détriment d'autres dispositifs comme celui appelé "plus de maîtres que de classes" qui permettait à des enseignants de tourner sur des classes de différents niveaux: "Pour mettre en place les CP dédoublés à la rentrée 2018, on a supprimé la quasi totalité des postes de "plus de maîtres que de classes" sur le département. On met des élèves dans des classes de 12 plutôt que de les mettre dans des classes de 24, forcément les enseignants sont beaucoup plus disponibles pour les élèves, mais le problème c'est que l'on a pris les moyens ailleurs pour le faire. On met le paquet sur le CP alors forcément il va y avoir un décalage sur les autres niveaux" explique la co-secrétaire départementale du SNUIPP 54

L'année dernière , le dédoublement concernait 77 classes de CP en REP+ dans l'académie de Nancy-Metz. En septembre 2018, la mesure concernera 233 classes de CP en REP et et 64 classes de CE1 en REP+.