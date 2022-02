Michaël Delafosse invité de l'atelier À hauteur d'enfants : "quand je vois les enfants, je vois Montpellier"

Le maire de Montpellier et président de la Métropole Michaël Delafosse a participé à l'atelier radio des élèves de CM2 de Laurence Ruas et Caroline Pascal, à l'école Winston Churchill à Montpellier. L'élu a répondu à toutes les questions qu'ils avaient préparé avec leurs maîtresses et la journaliste Claire Moutarde. Ce sont leurs questions inspirées par leurs préoccupations d'enfants âgés de 9 à 11 ans.

Michaël Delafosse et les enfants ont eu des échanges pendant une heure et demi dans la bibliothèque de l'école Churchill tout près du parc Montcalm. La fonction de maire, son métier de professeur, leur ville, leur école, leur cour de récréation, la cantine. De nombreuses questions pour des sujets très divers qui les intéressent. Voici l'intégralité de la rencontre.

La fonction de maire

Pourquoi avez-vous eu envie de devenir maire de Montpellier ?

Michaël Delafosse : J'habite Montpellier depuis longtemps et je suis impliqué dans la ville et j'avais des idées pour Montpellier, comme par exemple rendre les transports en commun gratuits pour permettre de pouvoir se déplacer sans polluer. Et donc, je me suis dit je vais défendre cette idée lors des élections municipales. J'avais aussi plein d'autres projets et donc je suis allé les défendre devant les montpelliérains et les montpelliéraines.

j'étais déjà délégué de classe en sixième

Et comme ils ont trouvé mes idées plutôt intéressantes, ils m'ont accordé leur confiance. Et donc, depuis 17 mois, j'ai l'honneur d'être le maire de Montpellier. Mais j'ai commencé très jeune parce quej'étais déjà délégué de classe en sixième, donc j'avais l'habitude de m'occuper des autres, de les représenter. Petit à petit, ça m'a conduit à cette belle fonction de maire.

Est ce que pendant votre enfance, la politique avait une grande place pour vous ?

Oui, je me souviens, en CM2, il se tenait une élection présidentielle. A l'époque, celui qui était candidat s'appelait François Mitterrand et la professeure, mon institutrice de CM2, avait organisé l'élection comme chez les grands. Et moi, j'avais défendu sa candidature. Donc voilà, pour vous aussi il y aura aussi l'élection présidentielle, qui sait, ça donnera peut être des vocations. Mais, oui je m'intéressais beaucoup à la politique.

Quand vous êtes devenu maire, c'était quoi la première chose que vous avez faite dans ma ville?

D'abord, j'ai été élu maire par le conseil municipal. Et les deux premières choses que j'ai faites, c'est de déposer une gerbe de fleurs pour les montpelliérains qui sont morts pendant la guerre. C'était un moyen d'honorer leur mémoire, leur sacrifice. Et puis, je suis allé célébrer un mariage parce que le maire. Et donc, il y avait deux amoureux qui étaient là et je leur ai demandé s'ils voulaient être unis par les liens du mariage. Et c'est le premier acte que j'ai accompli.

Comment faites vous pour gérer une ville tout seul ?

Alors, je ne suis pas tout seul. Le maire a des adjoints, il y a par exemple une adjointe à l'éducation, Fanny Dombre Coste, qui s'occupe des problèmes des écoles, ou plutôt des solutions qu'il faut apporter aux écoles. Il y a un adjoint à la nature en ville pour développer les parcs, les jardins. Donc, on est une équipe, je ne suis pas tout seul même si la fonction de maire, c'est beaucoup de travail parce que quand on se promène dans la rue, il y a des gens qui disent : "Monsieur le maire il faut, ici, réparer le trottoir, là, il faudrait construire une bibliothèque" et après, il y a des réunions. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, donc, heureusement je ne suis pas tout seul, il y a une équipe. Et puis, il y a tous les gens qui travaillent pour la mairie, qu'on appelle les fonctionnaires municipaux qui mettent en œuvre les orientations.

Est ce que vous faites votre rôle de maire le week-end et pendant les vacances?

Oui, être maire, ça prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps et donc même les week-ends, je dois faire un certain nombre de choses. Le samedi, je vais sur les marchés de Montpellier, aux Arceaux et Halles pour rencontrer les habitants. Je vais voir les clubs sportifs pour remettre des médailles, des coupes, donc c'est aussi le week-end. C'est aussi des réunions le soir parce que les gens travaillent la journée. Hier soir, par exemple, je me suis occupé du projet de la Comédie.

Mes enfants me grondent et me disent : "papa, il faut que tu occupes un peu de nous"

Donc, ça prend beaucoup plus de temps qu'un simple travail. En même temps, c'est passionnant et je l'ai voulu, donc c'est normal. Ceux qui me grondent un peu, ce sont mes enfants. Ils me disent : "papa, il faut que tu occupes un peu de nous". Alors, j'essaye de prendre quelques vacances et là, le téléphone s'éteint et je suis essentiellement avec eux.

Et le soir, vous rentrez chez vous ?

Je rentre tard, souvent très tard. La journée de maire commence le matin autour de 6 heures par lire les journaux, écouter la radio, c'est-à-dire s'informer sur ce qui se passe dans la ville. Et souvent, il y a des réunions tard le soir. Et puis, il faut lire beaucoup d'informations pour savoir ce qui se passe. Cela fait des longues journées. Alors, pour essayer de tenir les longues journées, moi je bois beaucoup de cafés. C'est une boisson que les adultes aiment beaucoup parce que ça permet de pouvoir tenir éveillé. Mais ça, vous le prendrez plus tard, le café.

Combien de cafés ?

Euh... 25 cafés ! Mais Honoré de Balzac en prenait, parait il, 50 par jour, je suis à la moitié de ce grand écrivain que vous étudierez au collège.

Est-ce que vous êtes accompagné de gardes du corps ?

Non. Je suis accompagné souvent par ma chef de cabinet parce que quand quelqu'un vient me voir en disant : "Monsieur le maire, il y a un problème". J'écoute et je dis à Mme Arnal, qui est très précieuse, de suivre les dossiers. Mais sinon, moi, j'aime bien marcher dans la ville, faire du vélo dans la ville. Je le faisais avant d'être maire et en étant maire, j'essaie de ne pas trop changer. Par exemple, le soir tard, je rentre tout seul à pied chez moi et il y a plein de gens qui me disent : "Mais vous devriez faire attention, monsieur le maire", je dis non, non, moi, j'aime bien déambuler tranquillement. Il ne faut pas avoir peur des gens. Le président de la République, c'est normal qu'il ait un garde du corps, qu'il soit protégé. Le maire, il doit être abordable. Quand il y a des gardes du corps, on est entouré tout le temps, on ne peut plus parler en direct avec les gens. Moi, je ne veux pas ça.

Est ce que vous portez une tenue spéciale quand vous êtes maire ?

Oui, celle là, quand je suis maire, je suis toujours en costume cravate, toujours, c'est pour moi un signe de respect pour les montpelliérains. Ça permet aussi de montrer quelle est la fonction. Par exemple, quand on a une cérémonie lors des jours fériés, on commémore la fin de la Grande Guerre, le 11 novembre ou le 8 mai. Vous avez des vieux monsieur qui ont fait la guerre, qui portent les drapeaux, qui sont là, tous élégants. Je leur dois le respect et être habillé de manière élégante. De temps en temps, le dimanche, je ne mets pas la cravate, je mets des baskets et parfois on me reconnaît. Alors, les gens comprennent que je ne suis plus en représentation.

Le métier de professeur d'histoire-géographie

Les enfants ont posé des questions au maire sur son métier de professeur d'histoire-géographie au collège.

Pourquoi continuez vous votre métier de professeur alors que le métier de maire, ça prend du temps ?

D'abord, depuis que je suis en 6ème, je voulais être professeur d'histoire-géographie et donc j'ai eu la chance de réaliser un de mes rêves. Professeur, c'est un métier formidable, j'aime mon métier viscéralement. Et quand j'ai été candidat aux élections, j'ai toujours dit l'engagement politique, ce n'est pas un métier. Mon métier, c'est professeur et maire, c'est une fonction, et je veux absolument garder le lien avec mon travail. J'ai une classe de quatrième, la 4è1 au collège Fontcarrade, trois heures par semaine. Ça me permet d'avoir un petit moment de respiration.

Quand je vois mes élèves, je vois Montpellier, je vois des enfants qui ont plein d'espoir, plein d'envies

Et puis, en salle des professeurs, j'ai mes copains qui ne sont pas de la mairie, avec qui on discute de sujets divers et variés. C'est très important de garder un lien avec le monde réel, on peut être vite enfermé dans un bureau, on peut vite passer beaucoup de temps dans des réunions et être coupé des gens. Moi, quand je vois mes élèves, je vois Montpellier, je vois des enfants qui ont plein d'espoir, plein d'envies, leurs moments de doute, leurs difficultés aussi. Parfois, je vois des enfants qui ont connu les trajectoires de migrants et qui racontent, ça enrichit beaucoup. J'aime tellement ce métier que je me vois pas l'arrêter.

Comment vous faites pour faire les deux en même temps ?

J'ai un emploi du temps. Le mercredi à 7h45, j'arrive au collège Fontcarrade et je pars à 9 heures et le vendredi matin. Après, j'ai la chance d'avoir un niveau les 4e que j'ai depuis de nombreuses années. Donc je connais bien le programme même si je ne fais jamais les mêmes cours d'une année sur l'autre, on améliore ou on cherche des techniques, mais je connais bien le programme. Ensuite, il y a les corrections de copies, parfois le samedi soir ou le dimanche matin. Mais pour moi, c'est un temps d'équilibre.

Vous dormez combien d'heures par nuit ?

En semaine, c'est entre 5 et 6 heures, un petit peu plus le week-end. Le plus dur, c'est de trouver le sommeil. Là, c'est une belle journée qui commence en rencontrant des jeunes journalistes. Mais parfois, il y a des mauvaises nouvelles sur Montpellier, quand il y a eu un accident de la route, quand il y a eu un feu, ça vous met en tension, et le soir, on pense à ça et c'est plus dur. Mais, quand on dort bien 5 ou 6 heures, on récupère bien.

Mon frère est dans votre classe en 4e. Il vous aime beaucoup, mais vous trouve souvent en retard. Pouvez vous nous dire pourquoi ?

(Rires) Tu me donneras son prénom ! Oui, c'est sûr ! 7h45 le mercredi matin, quand j'arrive en salle des profs, il faut absolument recharger le café pour monter. Mais tu diras que parfois, dans la 4è1, ils sont souvent en retard aussi. Charité bien ordonnée commence par soi même ! C'est un sacré coquin ton frère !

Michaël Delafosse quand il ne travaille pas

Que faites vous quand vous avez un peu de temps libre ?

J'essaie de lire ça et de lire de la littérature, de lire des romans. Et puis de jouer avec mes enfants parce qu'il faut aussi que je prenne soin d'eux et de ma chérie qui est leur maman, que je passe un petit peu de temps avec eux, avec la famille. Maisma principale activité pour m'aérer, pour m'évader, c'est la lecture de romans.

Vous lisez quoi comme romans ?

Je suis dans un moment un peu particulier parce que à la fois, je relis des classiques, je relis Victor Hugo. On appelle les classiques, les livres qu'on a appris à l'école et je relis Molière parce que cette année, c'est les 400 ans de Molière. Et sinon, je lis le dernier livre de Michel Houellebecq, qui est un auteur qui vend beaucoup de livres, j'aime certains de ces livres, d'autres j'ai pas du tout.

Vous ne faites aucun sport !?

Comme Churchill "no sport" ! Le premier ministre britannique Winston Churchill disait ça : "no sport". En fait, mon sport, c'est la marche à pied et c'est le vélo lorsque je me déplace. Mais je dois avouer que mon épouse m'a fait la remarque en disant : "ce serait pas mal que tu ailles faire quelque de jogging le dimanche matin". Mais là, j'avoue, j'aime bien dormir un petit peu. De temps en temps, avec mon fils, on va taper des ballons de foot à la cité Astruc. Et il y a tous les enfants qui viennent jouer avec nous, on créé des équipes et parfois pendant les vacances, je fais du ski.

Et qu'est-ce que vous mangez ?

Surtout, il ne faut pas faire comme moi ! Je ne mange pas le matin. C'est une habitude d'enfant et ce n'est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, c'est une mauvaise habitude. À midi, c'est souvent vite un sandwich et j'essaie de bien manger le soir. Là où il faut que je fasse très attention, c'est l'alcool, le vin. Souvent, dans notre société et surtout à Montpellier, où il y a beaucoup de vignobles, on vous dit : "Ah ben, vous goûteriez bien un verre de vin ?". Si je réponds chaque fois oui, je vais finir dans un drôle d'état. Après, j'avoue, j'aime bien les bonbons... Haribo !

Pourquoi vous vous déplacez toujours en vélo et pas en voiture ?

D'abord parce que j'aime le vélo. Mais, je vais vous dire une chose qui n'est pas très connue à Montpellier, j'ai passé mon permis de conduire très tard, j'avais 38 ans. Donc entre 18 et 38 ans, j'ai tellement appris à me déplacer à pied, en vélo, en transports en commun que j'ai gardé cette habitude. Néanmoins, je me déplace en voiture quand je dois aller dans d'autres communes de la métropole, à Pignan, à Montaud..etc... J'ai une voiture, c'est la voiture de fonction du Maire mais j'ai demandé qu'on remplace cette voiture par une voiture électrique, c'est une Zoé.

J'ai passé mon permis très tard, j'avais 38 ans

Et d'ailleurs, dans la ville de Montpellier et la métropole, tous les véhicules vont passer à l'électrique et cette année, on va être la première ville d'Europe où nous allons acquérir un camion de pompiers à échelle électrique qui est en cours de fabrication à Glasgow. Montpellier sera la première ville d'Europe à doter ses pompiers d'un véhicule électrique pour assurer la sécurité. Il faut qu'on change d'énergie à cause de la question du réchauffement climatique et de la qualité de l'air, on ne peut plus utiliser le pétrole. S'il y a des enfants ici qui ont l'habitude d'avoir de l'asthme, c'est souvent lié à la pollution de l'air qu'on respire. Et puis, les personnes âgées, elles, sont très exposées à la pollution, la pollution de l'air est un des facteurs de cancer. Donc il faut par tous les moyens, tous les moyens, agir sur ce sujet là. Ça oblige à changer les habitudes, c'est pas simple. Je dois montrer l'exemple.

Les travaux

Avez vous déjà rencontré des difficultés face à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ?

Souvent ! Surtout en France, on est souvent à se disputer. Oui, ça arrive qu'on soit pas d'accord sur des sujets. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour qu'on fasse des travaux. Pour le tramway, pour la ligne 5, parce qu'ils disent : "Ah, mais moi, je préfère la voiture et moi je suis pour le tramway" et donc parfois le ton peut monter. Moi, j'essaie qu'on s'écoute et qu'on se respecte.

Pourquoi, en ce moment, y a t-il beaucoup de travaux?

Mais parce qu'il faut que Montpellier change, change pour vous. On fait les travaux pour mettre en sécurité les cyclistes. On fait les travaux pour construire la cinquième ligne de tramway. On fait des travaux pour qu'il y ait des voies réservées aux bus, pour qu'ils ne soient plus prisonniers des embouteillages. On le fait pourquoi ? Pour améliorer la qualité de l'air qu'on respire. On le fait parce qu'il faut émettre moins de CO2 dans l'atmosphère. Sinon, c'est le changement climatique. Pour cela, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux à Montpellier dans les deux prochaines années. Mais si on ne fait pas de travaux, les problèmes d'embouteillage vont s'accentuer, les problèmes de pollution vont s'accentuer.

La sécurité devant l'école

Quand on vient à l'école, c'est dangereux pour les vélos et les piétons. Pouvez-vous améliorer la sécurité aux abords de l'école ?

C'est une très bonne question. C'est ce qui me rend impopulaire en ce moment. Il y a plein de gens qui râlent, qui disent on ne peut plus prendre la voiture dans Montpellier parce que je prends plein de décisions pour sécuriser les abords des écoles. Je vais vous raconter quelque chose de difficile à entendre pour vous.

Un jour, je reçois sur mon portable tôt le matin une alerte parce qu'un enfant à l'entrée du collège Gérard-Philipe a eu un accident de voiture

Un jour, je reçois sur mon portable tôt le matin une alerte parce qu'un enfant à l'entrée du collège Gérard-Philipe a eu un accident de voiture. Donc j'arrive, je vois les adultes les larmes aux yeux, je vois les copains de ce petit garçon, effondrés. Et bien, j'ai fermé quasiment la circulation devant ce collège, j'ai donc rendu la vie des automobilistes très difficile parce que je voulais être sûr d'une chose, c'est que les enfants puissent aller en sécurité à l'école. Des décisions pas simples à prendre et on va le faire aussi pour l'école Churchill.

Et on ne pourra plus passer en voiture ?

Eh bien c'est le but ! Que de plus en plus, on utilise la marche à pied ou le vélo. Quand j'apprends que 40 des déplacements inférieurs à 2 kms se font en voiture, il faut peut être qu'on essaie de travailler pour qu'il y ait davantage de gens qui prennent le vélo ou qui la marche. Et s'ils ne peuvent pas marcher, c'est souvent parce que il n'y a pas de trottoir, que la voirie n'est pas sûre qu'il n'y a pas de sécurité. Ça, c'est le cœur du travail du maire.

Les élèves de CM2 ont suggéré que la mairie construise un parking souterrain pour permettre aux voitures de se garer devant l'école. Le maire répond.

Un parking souterrain coûte beaucoup d'argent ! Une place de voiture sous terre, c'est minimum 40 000 euros, si on fait 10 places 400 000 euros, si on fait 100 places, 4 millions d'euros ! Vous connaissez un photographe qui s'appelle Robert Doisneau et qui prenait des photos où on voit les enfants qui vont à pied à l'école ?

Le chemin des écoliers, c'est mieux quand c'est à pied

Lorsque qu'on vient à l'école en voiture parce qu'on ne peut pas faire autrement, pas de souci, mais c'est quand même souvent du stress. Et donc, mon but, c'est que plus les gens pourront aller à pied ou en vélo ou en transports en commun, mieux ce sera. Le chemin des écoliers, c'est mieux quand c'est à pied, on va essayer de travailler sur ça.

Parfois, il y a la police devant l'école. Pourquoi ?

D'abord parce que ça permet de se dire bonjour, de connaître la police et le rôle de la police est de veiller au respect des règles autour de l'école et la sécurité des enfants. Et moi, j'y tiens beaucoup. La police doit être présente. Quand j'apprends qu'il y a des gens qui viennent vendre de la drogue à côté d'une école, ou plutôt devant un lycée, je peux vous dire que immédiatement, on y envoie la police pour créer une présence autour de l'école. Il faut que les enfants y soient bien en sécurité. La police, il faut lui dire bonjour, elle doit être à portée des citoyens, ce qu'on appelle une police de proximité, proche des gens.

Les déchets

Quand je viens à l'école, à vélo le mardi, je passe devant les containers de verre qui sont devant l'école et il y a beaucoup de monde qui mettent les bouteilles pas dans le container, mais à coté. Et du coup, il y a du verre brisé sur la route. L'autre jour, mon père s'est crevé le pneu à cause de ça.

C'est vrai que souvent les gens posent le verre à côté et ne font pas l'effort de le sortir du sac. Donc là, on va devoir sévir. On va mettre des amendes. On va également mettre plus de containers à verre parce qu'il faut absolument recycler le verre. Il faut absolument recycler, trier les déchets, c'est très important.

Pourquoi il n'y a pas de containers pour les canettes ?

Tu as parfaitement raison. Il y a beaucoup de déchets qu'on pourrait trier et recycler. Et il faut qu'on travaille plus là dessus. Je l'ai dit sur le verre, mais aussi sur les canettes, sur les containers jaunes. Et moi, je vais beaucoup m'adresser à tous les enfants de Montpellier pour leur dire comment on fait pour écouter leurs propositions et qu'ils soient les ambassadeurs pour trier les déchets. Parce que nous ne pouvons plus continuer à faire comme ça, d'envoyer nos déchets dans des décharges alors qu'on pourrait les recycler. Donc, tu as raison, on va mettre plus de points pour recycler, mais il faut vraiment mettre le paquet sur ce sujet là. J'ai bien noté ta suggestion sur les canettes.

La dernière fois, à la déchetterie, j'avais vu des trottinettes qui fonctionnaient encore. Mon père les a prit. On comprend pas pourquoi les gens jettent alors que ça marche encore.

C'est pour ça qu'on est en train de développer des ressourceries. Si on a un objet électroménager, une trottinette, un vieux vélo, on pourra l'amener dans ces lieux. Pas très loin d'ici, il y en a une qui s'appelle la Gaminerie, qui récupère les vieux vêtements, les vieux jouets pour les réparer et ensuite les revendre soit pas cher, soit de les donner à des gens qui sont dans la difficulté. On va développer ce type de lieux car sinon, les objets deviennent des déchets. Mais le pire ce sont les décharges sauvages, les gens qui jettent leurs déchets dans les vignes car là, il n'y a personne pour les recycler. Quand il pleut, ça pollue les nappes et ça, c'est de la délinquance environnementale. Là aussi, on va mettre des amendes.

Dans mon quartier, je n'ai plus de poubelle orange. C'est normal ?

Au mois de mars, on va prendre une délibération à la Métropole autour du tri des déchets pour avoir un objectif de zéro déchet et on va réorganiser les collectes. Tous les soirs, on va collecter le gris, on collecte une fois le jaune, les papiers, les canettes, les boîtes de conserve et on a arrêté de collecter les containers orange. Pourtant, les biodéchets, les pelures de pommes, les pelures de pommes de terre, les assiettes qu'on finit pas, même s'il faut toujours finir son assiette, il faut que ces biodéchets, on puisse les collecter et donc on va redéployer des collectes pour ça. Parce que les biodéchets, pour nous, c'est une chance. On peut en faire du gaz et donc on peut chauffer, notamment la clinique Saint-Roch, qui se situe dans le quartier des Grisettes. À côté, il y a l'usine de méthanisation, et si on arrive à 100 000 tonnes de biodéchets, on peut très clairement chauffer la clinique et le quartier. Donc là, on va délibérer là-dessus pour reprendre cette collecte qui a été un peu abandonnée. Je vais te faire une confidence. J'habite avenue de Lodève et j'ai demandé : "C'est quoi cette histoire ?" Et on m'a répondu :"on a arrêté de collecter les poubelles orange". Il faut qu'on trie nos déchets pour les valoriser nos déchets.

La cour de récréation

Qu'est ce que vous pourriez faire pour améliorer la cour de récréation ?

Pour ça, il faut que les enfants qui sont les usagers de la cour de récréation fassent des propositions avec le directeur de l'école. Il faut nous dire un peu ce que vous voulez. Ensuite, moi, je devrais voir s'il y a des sous pour ça et si cela répond aux exigences de sécurité de l'école parce que si une cour de récré est faite pour s'amuser, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'accidents.

Le directeur de l'école précise : les enfants ne le savent pas encore et malheureusement, ils ne le connaîtront pas parce qu'ils partiront tous en 6ème l'année prochaine mais cet été est prévu de retravailler à un espace extérieur qui soit plus agréable pour vous, plus écologique et qui va répondre aussi à un problème technique qu'on a sur l'école. On va mettre une matière qui ressemble à du béton, mais qui absorbe l'eau parce qu'on a beaucoup de problèmes d'inondations dans cette école. Il va y avoir des gros travaux pendant deux mois.

Michael Delafosse : vous avez encore le temps de faire des propositions. C'est très important. Il y en a qui vont peut être aller au collège Pagnol ou de la Croix d'argent. Les collégiens là bas ont fait des propositions pour réaménager le self. On veut aussi végétaliser les cours d'école durant le mandat. On va y consacrer 12 millions d'euros pour cela. C'est un budget très important pour pouvoir améliorer l'ambiance des cours de récré pour qu'on s'y amuse et pas que le foot, messieurs et mesdames.

Justement, on a un terrain de handball et on a qu'une seule cage. Du coup, c'était pour vous demander si vous pouvez en rajouter un ?

Ça, c'est une très bonne question parce que ça nous rappelle que Montpellier, c'est une ville de hand. On a été plein de fois champion, on a une super équipe. En ce moment, ils ne sont pas très bon, j'ai appelé Valentin Porte pour lui dire : "mais qu'est ce qui arrive, le capitaine ?" Quand on est maire, il faut soutenir nos équipes sportives. (Laurence, la maitresse explique qu'il se trouve sur un terrain des services des sports). On va vous mettre une cage de hand. Voilà, vous voyez, quand vous êtes maire, vous partez avec la liste des courses.

La cantine

Pouvez vous me dire comment vous mesurez la quantité de nourriture à la cantine parce que plusieurs élèves dans la classe ont encore faim quand on ressort.

C'est un sujet qui remonte souvent. Vous savez, les repas sont fabriqués à la cuisine centrale, il y a deux personnes qui sont des nutritionnistes qui construisent les menus et les proportions qui doivent être donnés à un enfant selon son âge. Et c'est vrai que souvent, quand on arrive en CM2, on commence à avoir un peu plus d'appétit que quand on est au CP. Après, on doit aussi faire attention à ce qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Quand parfois on se retrouve à jeter des pans entiers du repas, c'est pas possible. Mais on va regarder les portions pour les CM2. Le futur self doit améliorer les choses, ceux qui auront encore faim pourront en redemander.

J'ai entendu parler que dans certaines cantines, il faisait, des repas bio.

À Montpellier, on fait des gros efforts pour qu'il y ait davantage de bio dans les menus. On ne peut pas tout passer en bio du jour au lendemain. Et surtout, si on le faisait, on achèterait de la viande qui viendrait de Pologne, ce qui est un non-sens. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est augmenter la part de bio et accroître les circuits courts, c'est à dire que la nourriture vienne le plus près possible de Montpellier. Ça aide les agriculteurs et les éleveurs de notre région, l'Occitanie, nos départements, l'Hérault et de plus en plus d'agriculteurs, de plus en plus d'éleveurs sont en train de se convertir au bio. Donc, le but, c'est qu'à la cantine, on essaie d'offrir un repas de qualité, le moins de produits ultra transformés, le plus de produits qui viennent d'ici et qui sont selon l'agriculture biologique.

Mais, je vais être très impopulaire car il y aura de moins en moins de nuggets, il y aura de moins en moins de pizzas surgelées. Mais en même temps, la France, c'est le pays de la gastronomie, il faut essayer de faire goûter aux enfants différents produits parce que c'est une éducation, l'éducation au goût.

Est ce que pourriez vous mettre à la cantine de la viande halal ?

Alors, on ne pense pas à la cantine par rapport à des demandes religieuses, l'école doit être laïque. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est proposer du choix pour permettre à tous les enfants de pouvoir manger. C'est pour ça qu'on a introduit une option menu végétarien. Nous sommes la première ville de France à avoir fait ça mais l'école publique ne se fait pas en fonction de demandes religieuses. Sinon, moi, on ne s'en sort plus parce qu'il y aura les catholiques qui me diront le vendredi, il faut du poisson, les gens de confession musulmane, les viandes halal, les enfants de confession juive, me diront il faut cachère, je m'en sors pas. Plus l'école est laïque, plus on est ensemble. Et ça, c'est bien.

Quand est-ce qu'il y aura un self ?

Et bien là, les travaux, c'est dans les deux prochaines années. Chaque année, on fait 3 selfs par an, l'idée c'est qu'à l'horizon de 2030, c'est à dire dans les huit prochaines années, l'ensemble des groupes scolaires, leurs cantines soient des selfs. Donc les écoles de Montpellier vont changer, tout comme on va végétaliser les cours et comme on a installé des vidéoprojecteurs dans les classes. C'est un moyen qui aide les professeurs pour pouvoir mieux apprendre aux enfants, l'anglais, la géographie. Voilà, on met beaucoup d'argent pour l'éducation des enfants mais les choses prennent du temps.

L'atelier radio se termine avec une photo de groupe avec le maire de Montpellier et les élèves de CM2 de l'école Winston Churchill à Montpellier.

Est ce que vous aimez bien la radio que l'on fait ?

Je vais vous dire une chose, je suis admiratif, je vous le dis comme je pense. Moi, si on m'avait permis de faire ça en CM2, j'aurais été l'élève le plus heureux du monde. C'est extraordinaire de découvrir la radio comme ça, c'est formidable. Et puis, si tout le monde posait des questions comme vous, avait le même souci de l'écoute, la même qualité de prise de parole, la société se porterait mieux. Je vais même vous livrer un petit secret, je connais cette émission depuis longtemps, en tout cas, je suis ça de près parce qu'on essaie de construire un programme qui porte un nom, essayer de faire de Montpellier une ville à hauteur d'enfant. Et si on a pris ce slogan, c'est parce qu'un jour, j'avais vu cette émission, j'avais trouvé ce titre formidable. Il y a une émission qui s'appelle À hauteur d'enfant et qui inspire le maire de Montpellier pour penser une ville à hauteur d'enfant.

L'atelier radio s'est terminé avec une photo de groupe avec les élèves des deux classes de CM2 de Laurence ruas et Caroline Pascal de l'école Winston Churchill à Montpellier.