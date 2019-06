Micro citoyen : des collégiens d'Orléans deviennent reporters avec France Bleu Orléans

Pendant presque un an, France Bleu Orléans a confié ses nagras et ses micros à des élèves du collège Jean Rostand, situé dans le quartier de l'Argonne à Orléans. Dans le cadre d'un programme d'éducation aux médias initié par Radio France. Leurs reportages sont à écouter ici

Micro citoyen est un programme d'éducation aux médias créé par Radio France pour le réseau France Bleu. Il vise des établissements classés en REP (Réseau d'Education Prioritaire), pour leur permettre de se familiariser avec le fonctionnement des médias, avec l'actualité, et la vérification d'information. Une dizaine de radios locales y ont participé en 2019. Et tous les collégiens concernés se sont retrouvés le 12 juin dernier à la Maison de la Radio.

Les élèves de 3ème 5 du collège Jean Rostand avant la maison de la Radio à Paris © Radio France - Anne Oger

Des reportages sur le thème de l'Europe

A France Bleu Orléans, l'éducation aux médias est une préoccupation de tous les jours, c'est pourquoi la radio a souhaité participer à ce programme, avec le collège Jean Rostand, situé dans le quartier de l'Argonne à Orléans. Depuis le mois de janvier, des journalistes de la rédaction, et le directeur de France Bleu Orléans, aident les jeunes journalistes à réaliser des reportages sur un thème imposé : l'Europe. Ils ont par exemple évoqué la question du pouvoir d'achat à travers le mouvement des gilets jaunes, voici leur reportage :

Reportage "gilets jaunes et salaire minimum" en Europe Copier

Le 9 mars dernier les élèves du groupe "gilets jaunes et pouvoir d'achat" ont interviewé des manifestants dans le cortège hebdomadaire orléanais.

Reportage sur une manifestation de gilets jaunes © Radio France - Anne Oger

Quand le procureur de la République accueille les collégiens

Dans la classe de 3ème 5 du collège Jean Rostand, il y a eu beaucoup de débats autour du choix des sujets, mais finalement les 18 élèves se sont mis d'accord sur trois thèmes : ils souhaitaient en savoir plus sur les circuits de la drogue en Europe, rencontrer des gilets jaunes pour parler de pouvoir d'achat et de salaire minimum. Et découvrir l'histoire du football à travers l'Europe.

Interview du procureur de la République d'Orléans Nicolas Bessone © Radio France - Anne Oger

Pour évoquer les circuits de la drogue en Europe, les élèves ont interviewé le procureur de la République d'Orléans, Nicolas Bessone, qui leur a expliqué d'où vient la drogue, comment elle arrive en Europe, et comment les services d'enquête collaborent ensemble, voici son interview :

Interview de Nicolas Bessone sur les circuits de la drogue en Europe Copier

Et quand l'attaquant de l'USO Anthony Le Tallec vient au collège

Pour comprendre les enjeux de chaque sujet, les élèves ont multiplié les rencontres, appris à chercher des informations, à croiser les sources, à écouter leurs interlocuteurs, à préparer leurs interviews, à les monter ensuite. Pour leur reportage sur l'histoire du football, ils ont rencontré Didier Chavrier, sociologue du sport et historien, enseignant à l'Université d'Orléans.

Interview d'Anthonye le Tallec l'attaquant de l'USO Foot © Radio France - Anne Oger

Ils ont aussi interrogé l'attaquant de l'USO Foot Anthony Le Tallec, qui a connu plusieurs clubs en Europe, en Angleterre, en Grèce et en Roumanie, et qui a partagé son expérience. Et Johan Gand, le journaliste sportif de France Bleu Orléans :

L'histoire du football en Europe, le reportage de Micro citoyen Orléans Copier

Et l'émission finale, le 25 juin, sur France Bleu Orléans

Et le 25 juin dernier, ils sont venus présenter l'ensemble de leurs reportages, dans les studios de France Bleu Orléans, dans l'émission "Ca vaut le détour" de Mohamed Bouqriti. Ils ont lancé les reportages, expliqué leur travail, répondu aux questions de Momo, tout cela dans une ambiance détendue qui cloturait bien cette belle année de reportages.

Les collégiens en pleine émission avec Momo © Radio France - Philippe Magnier