Microplastiques dans le lac du Bourget : des collégiens d'Aix les Bains remportent un prix scientifique

Avec le club scientifique du collège et leur enseignante Céline Prissimitzis, les élèves ont réalisé une vidéo sur leur projet : "les microplastiques, la menace invisible". L'objectif était de savoir et de démontrer quel impact avaient les microplastiques retrouvés dans le lac du Bourget sur notre environnement et sur le plancton en particulier.

Des microplastique en quantité significative dans le lac

Les scientifiques en herbe ont mené l'enquête et ont filmé "leurs recherches". "Nous avons aussi travaillé avec Tara-Océan pour effectuer des prélèvements dans le lac du Bourge****t" détaille Abrielle. La jeune collégienne explique dans la vidéo : "pour une moyenne nationale de 350 macrodéchets par mètres, ici, sur le lac nous avons analysé une moyenne de 563 macrodéchets par mètres".

Autre donnée inquiétante relevée par les collégiens, "sur une moyenne nationale de 0,3 microplastique par kilos, dans le lac c'est 15 par kilo".

Les enfants racontent avoir menés l'enquête et trouvés des microplastiques dans les terres agricoles, dans les eaux rejetées de la station d'épuration de Chambéry et dans les eaux de surface du lac du Bourget. "Nous avons fait un gros travail de terrain" dit Lou-Naël, "nous avons prélevé, analysés, c'était un super apprentissage".

Le concours CGénial

Ce concours valorise l’enseignement des sciences et des technologies dans les collèges et lycées. "Il permet aux jeunes, aidés de leurs enseignants, de présenter un projet didactique et innovant dans de nombreuses disciplines telles que la physique, la chimie, les mathématiques, la technologie, les sciences de la vie et de la terre" expliquent les organisateurs.

Le jury du concours CGénial a récompensé ce projet pour "un montage et un scénario dynamiques et originaux ! C'est agréable de voir beaucoup d'élèves sur la vidéo. c'est représentatif. Grande diversité d'expériences, prélèvements sur le terrain et phrases explicatives : le sujet des microplasiques a bien été traité, notamment au point de vue local".

Les élèves d'Aix-les-Bains bénéficieront de matériel et d'ouvrages scientifiques. Ce n'est pas la première fois que ce club scientifique de l'établissement remporte un prix pour ces différentes recherches menées par les jeunes et leur enseignante.

loading