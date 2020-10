Microsoft ouvre une école à Brest dédiée à l'intelligence artificielle

Ils sont 14 hommes et 6 femmes, retenus parmi 90 dossiers. Les élèves qui vont faire leur rentrée ce lundi à "l'école Microsoft" dans les locaux de l'école d'ingénieurs ISEN Brest ont entre 20 et 47 ans, pas forcément de diplôme, juste une solide motivation et des connaissances en mathématiques et en informatique.

Que des demandeurs d'emploi

"On a des profils très différents, détaille Mickaël Cabon, représentant de l'ISEN pour le programme Ecole I.A. Microsoft French Tech Brest+. Des personnes qui ont un CAP dans les métiers de bouche, d'autres un master en sciences et qui veulent se réorienter. Tous sont demandeurs d'emploi puisque la formation est soutenue financièrement par Pôle Emploi, la région Bretagne et les collectivités locales."

Pendant plus d'un an et demi, les apprenants vont être rémunérés pour apprendre un métier de technicien du numérique, spécialisé dans l'intelligence artificielle. A la clé, un titre professionnel de développeur data IA, équivalent bac +3. Aucune promesse mais de belles perspectives d'embauche dans un secteur d'avenir.

Des acteurs économiques locaux impliqués

Le programme s'articule autour d'une formation théorique intensive de sept mois, suivie d'une phase de douze mois en alternance dans les entreprises partenaires.

Car c'est l'une des originalités de cette école : neuf gros employeurs du territoire sont directement impliqués : Alcatel-Lucent, Thales, Arkéa Crédit Mutuel, Brest Métropole, Capgemini, le CHRU de Brest, le Crédit Agricole du Finistère, Groupe Eureden, et Verlingue. Ces organisations, qui recherchent des compétences en IA, ont participé à la sélection des candidats avant de choisir leur(s) futur(s) apprenti(s) lors d'un "speed dating".

Chez Thales, "on embauche plutôt des ingénieurs" reconnaît Vincent Verbeque, directeur recherche et technologies logiciel. "Mais on a aussi besoin de techniciens pour opérer et réparer les plateformes qui intégreront des briques d'intelligence artificielle, donc il faut avoir des gens formés pour ça."

"Cette nouvelle formation renforce la place de Brest dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies" se félicite Mickaël Cabon de l'ISEN. Un gage d'attractivité économique pour le territoire.

Microsoft et son partenaire, l'organisme de formation au numérique Simplon.co, ont désormais 23 écoles IA en France. Ils espèrent former 1.000 apprenants d'ici 2022.