A Migennes, la ville propose des Cahiers de Vacances pour les écoliers

Toute la semaine, la ville de Migennes accueille les élèves des écoles primaires, du CE1 au CM 2. Les enfants se retrouvent tous les matins dans une classe de l'école Gérard Philippe pour faire leurs devoirs et réviser les mathématiques et le français.

L'objectif des cahiers de vacances , c'est d'aider les élèves à faire leurs devoirs dans une ambiance décontractée. Pourtant, bien qu'ils soient en vacances, les enfants arrivent à l'école dès huit heures et demie. Aymen élève de CM2 parvient tout de même à faire la différence avec le reste de l'année scolaire. « Pour se réveiller c'est dur. On a pas vraiment envie de se lever. Mais c'est bien de venir aux Cahiers de Vacances, on apprend des trucs. C'est quand même moins difficile que d'aller à l'école. »

"C'est quand même moins difficile que d'aller à l'école"

Le point faible d'Aymen, ce sont les mathématiques. Les divisions en particuliers. Mais Chantal l'animatrice est là pour l'aider, lui et ses petits camarades. « Il y en qui trainent un peu les pieds pour venir ici. Mais tous prennent rapidement conscience qu'on est là pour améliorer leur niveau. »

Et une fois le travail terminé, place à la récréation. Une récréation XXL de près de 40 minutes. Garçons et filles jouent au foot avec Yasmine dans les buts. « Déjà en classe le travail est collectif. Et ici dans la cour, on joue tous ensemble . C'est vraiment bien. »

L'objectif des Cahiers de Vacances à Migennes , c'est d'aider les élèves à faire leurs devoirs dans une ambiance décontractée. Le reportage de Damien Robine Partager le son sur : Copier

"On peut progresser plus vite car on est moins nombreux qu'à l'école"

Avant de rentrer en classe Shaïna se confie . Les Cahiers de Vacances, c'est différent de l'école. Ça lui permet de reprendre confiance en elle. « On peut progresser plus vite car on est beaucoup moins nombreux qu'à l'école. Chantal peut mieux nous aider. »

Les Cahiers de Vacances à Migennes c'est aussi une récréation XXL de 40 minutes pour jouer au foot © Radio France - Damien Robine

Le foot, les copains, les copines et même les devoirs, les Cahiers de Vacances c'est top également pour Anis. «Si on s'ennuie chez nous, on peut venir là pour s 'amuser, pour travailler et apprendre des choses. »

"On s'amuse et même temps on apprend des choses"

La matinée se termine généralement par un jeu de société. Ensuite les enfants passent l'après midi au centre de loisirs de Cheny.

Sachez enfin qu'il est encore possible d'inscrire votre enfant pour cette semaine. Il suffit de contacter la mairie de Migennes. Même chose pour les collégiens qui veulent réviser pour le brevet en fin d'année. Ils sont accueillis l'après midi.