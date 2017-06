Ministère de l'Enseignement supérieur : "Tous les candidats d'Ile-de-France auront une place en 1re année de médecine"

Le ministère de l'Enseignement supérieur a tranché. Il n'y aura pas de tirage au sort pour les jeunes qui ont placé une fac de médecine en premier vœu sur APB. Ils se verront tous proposer une place le 26 juin lors de la deuxième phase d'admission post-bac. Ils sont 857 sur la liste d'attente.

Les 857 jeunes qui étaient sur la liste d'attente pour une première année en fac de médecine en Ile-de-France sont rassurés. Le ministère de l'Enseignement supérieur a fait savoir que tous ceux qui avaient mis cette filière en premier vœu sur APB auraient une place. Cette place sera proposée le 26 juin lors de la deuxième phase d'admission post-bac. Une cellule de suivi des admissions post-bac doit être mise en place dès lundi.

Cette décision fait suite à une réunion qui avait lieu vendredi matin au ministère. La possibilité d'un tirage au sort pour faire face au surplus d'étudiants en première année de médecine en Ile-de-France avait été envisagée. Finalement elle n'a pas été retenue.

Le ministère de l'Enseignement supérieur indique que les discussions ont abouti à un consensus grâce à la "mobilisation des présidents, des doyens et des recteurs franciliens". "On pourra accueillir tout le monde, compte tenu de la "déperdition" de nombre de postulants de juin à la rentrée universitaire et qui est estimée entre 40 et 50%", a déclaré Jean-Luc Dubois-Randé, président de la conférence des doyens en médecine.

La ministre Frédérique Vidal a rappelé "la nécessité de réduire au maximum les effets de tirage au sort pour la rentrée 2017 et de mettre fin au classement aléatoire, qui n'est ni juste si souhaitable , pour la rentrée 2018". Le ministère a annoncé vendredi matin une baisse de 47% des filières concernées par le tirage au sort lors de la première phase d'admission post-bac.