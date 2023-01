Mixité sociale à l'école dans les Pyrénées-Orientales : l'académie veut "travailler avec les parents"

Après la publication des indices de position sociale (IPS) des établissements scolaires de France, la nouvelle directrice d'académie dans les Pyrénées-Orientales Anne-Laure Arino a réagi aux indicateurs très bas dans le département. Ces chiffres, qui mesurent le niveau social des parents d'élèves, montrent des écarts vertigineux entre le public et le privé. Par exemple, deux écoles (la Miranda et Léon Blum à Perpignan) présentent les indices les plus faibles de France métropolitaine.

ⓘ Publicité

"Tout le monde est d'accord pour davantage d'hétérogénéité mais quand on aborde le sujet, on ne sait pas quoi faire", constate Anne-Laure Arino. La directrice d'académie souhaite donc travailler "avec les parents, pour leur faire comprendre que la question de la mixité est un sujet primordial pour notre école de demain".