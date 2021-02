Un retraité lance un appel pour aider les étudiants rochelais en détresse avec la crise Covid

Comme beaucoup, Dominique Morel, un retraité rochelais a été touché par la détresse des étudiants rochelais, dont nous vous avons beaucoup parlé sur l'antenne de France Bleu La Rochelle. Cet ancien conseil en stratégie et développement pour de grandes entreprises en a discuté avec ses proches, et il a décidé de passer à l'action !

L'objectif est d'agir vite, concrêtement. Il lance ce lundi un appel à tous ceux qui pourraient proposer une aide aux centaines d'étudiants en difficulté financière et psychologique à La Rochelle. Ils seraient 300 dans cette situation à l'université de La Rochelle, et peut-être autant dans le privé : il y a 14 000 étudiants dans l'agglomération dont la moitié viennent d'autres départements. L'idée est de mettre en contact toutes les bonnes volontés, avec les jeunes dans le besoin, via l'association étudiante Latitude.

Ce n'est pas très compliqué de leur venir en aide : on peut proposer un logement, un petit boulot - Dominique Morel, retraité

L'association étudiante Latitude, avec laquelle Dominique Morel a réfléchi à cette initiative a identifié les besoins urgents des étudiants qu'elle aide déjà par des distributions alimentaires : trouver un logement, un petit boulot pour financer le logement, un stage pour poursuivre leurs études, et surtout briser l'isolement. "C'est ce qui nous manque le plus, le lien avec des personnes" confirme Elodie, étudiante à l'école d'ingénieur de La Rochelle (l'Eigsi), et membre de l'association Latitude. "Le fait de voir des gens qui sont prêt à nous redonner du contact social, ça nous motive et ça nous fait du bien".

Tout le monde peut agir, "ce n'est pas très compliqué de leur venir en aide" explique Dominique Morel. "Vous avez un studio, une chambre, vous pouvez proposer un hébergement gratuit une nuit pour les étudiants qui reviennent suivre des TD en présenciel" dit-il. Beaucoup de ceux qui avaient des petits boulots dans les bars, restaurants, les ont perdu avec la crise sanitaire. "On peut proposer deux heures, quatre heure de ménage, sortir un animal" estime le retraité, pour leur permettre de financer leur logement ou leurs études.

Les étudiants sont l'avenir de La Rochelle, les ambassadeurs de la ville - Dominique Morel, retraité

"Il y a beaucoup de clichés autour des étudiants, on pense qu'ils font la fête mais en fait ce sont des personnes sérieuses qui ont besoin de passer ce cap difficile" ajoute Dominique Morel. "Ils sont l'avenir de la rochelle, beaucoup vont proposer leurs services, ou créer des entreprises à La Rochelle"

Pour faire des propositions, c'est tout simple, il suffit de contacter l'association latitude. En message privé sur sa page facebook, ou par mail : i.sadki@latitude-asso.fr