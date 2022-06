Mobilisation à Pierrelatte pour une professeure d'anglais atteinte d'une maladie qui la rend sourde

Marie, professeure d'anglais à Pierrelatte, se bat contre les méandres de l'administration pour être reclassée. Elle ne peut plus donner de cours à cause d'une maladie génétique qui la rend sourde. Elle est depuis février en arrêt maladie et compte sur le soutien de ses collègues.

La double peine pour Marie. Il y a deux ans, pendant sa grossesse, cette professeure d'anglais du collège Gustave Jaume à Pierrelatte, a déclenché une otospongiose, une maladie génétique qui la rend progressivement sourde. En février, incapable de donner des cours, elle s'est mise en arrêt maladie. Elle se bat désormais pour obtenir un reclassement au sein de l'Éducation nationale.

Un reclassement qui tarde

"Je veux juste travailler, me sentir utile, avoir quelque chose à raconter le soir". Marie n'est pas du genre à baisser les bras. L'épreuve qu'elle vit depuis deux ans est pourtant terrible. Atteinte d'une maladie génétique, elle sait qu'elle perdra complètement l'audition d'ici dix ans. Ses capacités ont déjà beaucoup baissé : "Je n'entends pas certaines voix. Lorsqu'il y a un bruit de fond comme de l'eau qui coule, je n'entends pas les personnes parler. Discuter au téléphone est compliqué voire impossible".

Marie souhaite continuer dans la fonction publique. Et en particulier au sein de l'Éducation nationale. "J'aimerais un reclassement dans l'administratif par exemple", explique-t-elle. Mais la trentenaire est dans le flou. Les réponses de sa hiérarchie n'arrivent pas, malgré son statut de travailleur handicapé. Elle contacte tout le monde, les ressources humaines, le correspondant handicap, le médecin du travail, l'assistante sociale. Ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'elle obtient un début de réponse : "On m'a récemment expliqué qu'au sein de la fonction publique, il faut que je passe devant une commission d'inaptitude qui pourrait m'ouvrir la voie du reclassement. Mais encore une fois je n'ai aucune certitude".

En attendant la tenue de cette commission, Marie ne touche plus que la moitié de son salaire. Ses collègues ont décidé de la soutenir en mettant en place il y a deux semaines une cagnotte. "C'est un geste de solidarité mais ce n'est pourtant pas à nous de compenser", souligne Elisabeth, professeure d'anglais également au collège Gustave Jaume.

Cette situation a en tout cas alerté les syndicats. Dorian Cattel, CGT Education Drôme, a pris contact avec le rectorat sans succès : "J'ai envoyé des mails restés sans réponse cinq semaines après. On se sent méprisés. Même pour nous-mêmes, on se dit le jour où ça nous arrive, on fait quoi en fait ?". Dorian explique avoir reçu ce lundi 13 juin une réponse du rectorat indiquant prendre en compte la demande mais sans donner de détails. Le rectorat n'a pas encore répondu à nos sollicitations.