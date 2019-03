Mobilisation au lycée Lavoisier de Brive ce mardi, contre la baisse des heures de cours envisagée à la rentrée

Enseignants et parents d'élèves du Lycée Professionnel Lavoisier de Brive se mobilisent pour s'opposer à la suppression annoncée de 47 heures de "Dotation Globale Horaire" à la rentrée prochaine au sein de l'établissement. Les parents d'élèves seront reçus ce mercredi au Rectorat de Limoges.

Brive-la-Gaillarde, France

Enseignants et parents d'élèves du Lycée Professionnel Lavoisier de Brive se sont mobilisés ce mardi pour s'opposer à la suppression annoncée de 47 heures de "Dotation Globale Horaire" à la rentrée prochaine au sein de l'établissement.

Les parents d'élèves seront reçus ce mercredi à Limoges par la Rectrice de l'Académie de Limoges, Christine Gavini-Chevet. Ce mardi mardi, symboliquement, un cours de mathématiques collectif a été organisé dans la cour de récréation (photo) "_avec les moyens du bord, préfiguration de ce que nous prévoit l’avenir…_" ont indiqué les parents d'élèves dans un communiqué.

"Incompréhension, inquiétude et colère" des parents d'élèves

Selon les personnels du lycée Lavoisier, sur les 67 heures supprimées envisagées au départ, "seules 20 ont été rendues, et pour la rentrée 2019, c’est donc toujours une suppression de 47 heures par rapport à la rentrée 2018". Les personnels de l'établissement dénoncent des "_conséquences désastreuses pour la qualité de la formation dispensée à nos élèves_, élèves toujours plus en difficulté dans des métiers demandant toujours plus de compétences. Cela compromet donc leur insertion professionnelle, comme leurs poursuites d’études" disent-ils dans un communiqué.

De leur côté, les parents d'élèves ont écrit à la Rectrice pour lui faire part de leur "incompréhension, inquiétude et colère", lui demandant de ne pas supprimer ces 47 heures de la Dotation Globale Horaire "pour que les personnels du lycée Lavoisier puissent poursuivre des actions pédagogiques de qualité, fortes des valeurs de la République, au service de nos jeunes". Les parents d'élèves seront reçus ce mercredi au Rectorat de Limoges.