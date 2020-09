Mobilisation au lycée hôtelier de Chamalières pour dénoncer la mutation sanction d'une enseignante

Une professeure élue du personnel du lycée hôtelier de Chamalières dans le Puy-de-Dôme à appris fin juillet qu'elle était susceptible d'une mutation " dans l'intérêt du service ". Une affectation au lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand confirmée le 26 août. Officiellement il ne s'agit pas d'une mutation sanction puisque le rectorat n'a réunit aucun conseil de discipline. Selon le SNALC, (le syndicat national des collèges et des lycées) le rectorat n'a d'ailleurs avancé aucun argument pour justifier cette mutation. Mais le syndicat voit dans cette décision une entrave à la liberté syndicale.

Les conséquences d'une situation qui engendre depuis plusieurs mois un climat délétère au sein de l'établissement. L'enseignante dans le cadre de son mandat d'élue du personnel aurait alerté régulièrement différentes instances des multiples dysfonctionnements du lycée de Chamalières et de la souffrance des personnels confrontés à un management brutal de la proviseure. _"_Elle a fait son travail d'élue du personnel, elle est montée au créneau et aujourd'hui elle le paie, elle est le fusible, et on espère qu’après son départ tout le monde va se taire." explique Chantal Wautrin commissaire paritaire du syndicat national des lycées et collèges en Auvergne.

mobilisation devant le rectorat pour dénoncer une entrave à la liberté syndicale © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Le suicide d'un professeur détériore définitivement le climat

Le 09 septembre 2019, un enseignant de 52 ans s'est donné la mort. Un suicide qui serait lié à ses conditions de travail. Trois enquêtes ont été diligentées dont celles du procureur de la république de Clermont et celle du rectorat. Les conclusions n'ont toujours pas été rendues. A la suite du décès du professeur, le climat s'est de plus en plus détérioré au sein du lycée hôtelier. Dans ce contexte, le rectorat a également muté la proviseure du lycée qui dirige désormais l'un des plus gros lycées de Lyon. Le SNALC voit dans ce départ non pas une mutation sanction, mais une promotion et regrette que l'éducation nationale ne sache pas protéger ses personnels des violences managériales.

Une mutation sanction pour le SNALC

Depuis fin août, deux pétitions circulent pour soutenir Sabine Dignat ce professeur d'éco-gestion très appréciée, l'une initiée par ses élèves, l'autre par le SNALC. La fédération des parents d'élèves FCPE s'inquiète aussi de cette mutation qui risque de nuire à la réussite des élèves, car pour l'instant aucun remplacement n'est prévu par le rectorat pour pallier le départ de Sabine Dignat.

L'ensemble des syndicats d'enseignants soutiennent la démarche du SNALC, dont les représentants ont été reçus ce mercredi par le directeur de cabinet du recteur à l'issue d'un rassemblement de soutien à l'enseignante devant le rectorat. Le syndicat national des collèges et lycées qui appelle à la grève organise un rassemblement à 8 heures ce jeudi matin devant le lycée hôtelier de Chamalières.