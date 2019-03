Mobilisation contre la carte scolaire dans le Calvados

Syndicats, enseignants, parents d'élèves et élus se sont rassemblés ce mercredi après-midi devant la direction départementale de l'Education nationale à Hérouville-Saint-Clair. Mobilisation à une semaine de l'annonce de la future carte scolaire : 77 fermetures et 36 ouvertures seraient envisagées.

Jusqu'à 70 personnes se sont mobilisées ce mercredi après-midi devant l'inspection académique du Calvados à Hérouville-Saint-Clair. Des syndicats de l'Education nationale, des enseignants, des parents d'élèves et des élus dénoncent, notamment, la carte scolaire de la rentrée 2019-2020 tel qu'elle serait imaginée par l'administration : 77 fermetures et 36 ouvertures. Une délégation syndicale et des élus ont été reçus. Une réunion technique sur les effectifs dans les écoles du Calvados est prévue le mardi 26 mars. La carte scolaire sera ensuite entérinée jeudi 28 mars lors du conseil départemental de l'Education nationale (CDEN) présidé par le préfet.