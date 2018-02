Alpes-Maritimes, France

"Avec cette carte scolaire, on va avoir des classes de trois, et même de quatre niveaux dans notre département." Denis Olivier, délégué syndical au SNUIpp, le syndicat des instituteurs, redoute un fossé qui va se creuser entre les classes dans les zones prioritaires, qui vont bénéficier de nombreux renforts d'enseignants, et les classes "normales", qui vont être de plus en plus surchargées avec la nouvelle carte scolaire dévoilée cet après-midi dans les Alpes-Maritimes.