Mobilisation contre la fermeture d’une classe l’an prochain au collège Romain-Rolland à Nîmes

Une partie des enseignants du collège Romain Rolland, à Nîmes, sont en grève ce jeudi. Ils se mobilisent contre la menace de fermeture d’une classe l’an prochain. "Cette année nous avons 4 classes de sixièmes = 78 élèves (19 en 6 A et B, 21 élèves en 6C et 6D) qui passeraient l’an prochain à 3 classes de 5ème (soit 26 élèves par classe minimum) ! La dotation du collège pour la rentrée 2022/2023 va nous parvenir courant janvier, et elle prévoit la fermeture d’une classe de 5ème !", expliquent-ils dans leur communiqué.

Le collège a déjà perdu une classe de 4ème cette année. "Ce qui donne des effectifs surchargés, selon ces professeurs : 25 élèves par classe en 4ème cette année! Les élèves ne peuvent plus travailler correctement". Les enseignants insistent sur le fait que "les spécificités du collège doivent être prises en compte : il est implanté dans un des quartiers les plus pauvres d’Occitanie _(Chemin bas d’Avignon / Clos d’Orville), le taux de boursier y est très élevé (+ de 80 % d’élèves défavorisés), il comporte de très nombreux élèves à besoin particuliers (environ un tiers) et la taille de la plupart des salles de classe est déjà trop juste pour installer les élèves dans de bonnes condition_s."

Non seulement les enseignants réclament le maintien de quatre classes de 5ème mais aussi la réouverture d’une classe de 3ème supplémentaire. Ils ont demandé une audience auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale dans la journée.