Mobilisation contre la réforme des lycées professionnels à Revin

Moins de décrochage, davantage d’élèves en lycées professionnels et une meilleure insertion dans le marché du travail, ce sont les objectifs affichés de la réforme des lycées professionnels menée en ce moment par la ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnels Carole Grandjean.

Des groupes de travail doivent rendre leur copie à la fin du mois de janvier mais Emmanuel Macron avait déjà évoqué en septembre l’idée d’augmenter de moitié les périodes de stage, de 22 à 33 semaines sur trois ans et l'ambition d'adapter l'offre de formations aux besoins de l'économie locale.

Plus de stages, moins de cours théoriques

La FSU appelait à la grève ce mardi 17 janvier. Au lycée Jean-Moulin de Revin, des enseignants ont accueilli les élèves à l'entrée de l'établissement pour leur expliquer les raisons de leur inquiétude.

Les enseignants du lycée Jean-Moulin de Revin ont installé un piquet de grève à l'entrée de l'établissement © Radio France - Alexandre Blanc

Beaucoup de lycéens n'avaient pas encore entendu parler du projet de réformer l'enseignement professionnel. Le dialogue s'installe entre les élèves. Quand l'un approuve l'idée de consacrer plus de temps aux stages en entreprises au détriment des cours théoriques, un second lui oppose les longues semaines passées à faire la plonge ou du nettoyage et le sentiment de n'en avoir rien retiré. "On a aussi un bac avec des matières générales à passer", rappelle une troisième lycéenne dont l'avis sera unanimement approuvé.

Des choix d'orientation limités

Parmi les grévistes, Amélie Lambert, professeur de lettres et d’histoire, redoute que la réforme ne serve qu'à former de bons exécutants "sans forcément chercher à éveiller les élèves à la culture et faire en sorte qu'ils deviennent de bons citoyens". Avec un bagage d'enseignement général amoindri, les enseignants redoutent que les élèves perdent des chances de poursuivre sur des études supérieures.

Autre problématique : les entreprises accueillant des stagiaires sont difficiles à trouver et l'intérêt pédagogique n'est pas toujours au rendez-vous. "Dans des périodes comme maintenant, janvier et février, l'activité dans les restaurants est vraiment calme et les élèves se retrouvent sans rien faire, ce qui est difficile pour eux", pointe Christophe Piat, professeur en restauration. Plusieurs élèves le confirment : ils ont le sentiment d'apprendre davantage lorsqu'ils travaillent avec des professeurs pour le restaurant d'application du lycée, que ce soit en cuisine ou au service puisque des clients peuvent venir s'y attabler.

Revoir l'offre de formations

Quant à l'idée d'adapter l'offre de formation aux besoins des bassins d'emplois locaux, Amélie Lambert y voit le risque que les élèves choisissent leur orientation professionnelle par défaut : "On sait très bien que les élèves ne vont pas choisir de partir mais vont s'adapter à ce qui existe sur le terrain", commente l'enseignante.

Le gouvernement prévoit une entrée en vigueur de la réforme par étapes. Après la remise des rapports de synthèse des groupes de travail, de premières expérimentations pourraient être lancées dès le mois de février. La réforme doit être présentée dans le détail en mars.