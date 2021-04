Mobilisation contre la réforme du Bac à Clermont-Ferrand : des responsables syndicaux condamnés

"C'est clairement l'action syndicale qui est condamnée et c'est inquiétant". Ces mots sont ceux de Frédéric Campguilhem, secrétaire académique CGT Educ'action quelques heures après sa condamnation.

Six représentants syndicaux du SNES-FSU, de la CGT, de SUD Education et de l'UNEF ont été donc condamnés à une amende délictuelle et une inscription au casier judiciaire pour "intrusion non autorisée dans un établissement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement". Une condamnation sans audience et sans débat contradictoire, dans le cadre d'une ordonnance pénale délictuelle.

45 jours pour former un recours

En janvier 2020, la mobilisation avait été menée dans un contexte d'hostilité à la réforme du Bac avec des actions un peu partout sur le territoire. Le 18 plusieurs dizaines de personnes s'étaient réunies au Lycée Blaise Pascal pour faire annuler les premières nouvelles épreuves du "nouveau Bac".

Les responsables syndicaux condamnés ont 45 jours pour déposer un recours