Nantes, France

Selon l'université de Nantes, entre 8 et 9000 étudiants et étudiantes sont concernés par cette décision du président Olivier Laboux : les bâtiments Tertre, Censive, Igarun, Recteur Schmitt, la faculté de lettres et langues étrangères et le pôle étudiant sont fermés toute la journée, ce jeudi 8 février.

Communiqué de l'université de Nantes ce jeudi © Radio France -

Au départ, la fermeture était prévue jusqu'à midi, ce jeudi, mais elle est prolongée tout l'après-midi, explique le service presse de l'université de Nantes à France Bleu Loire Océan._"_Cette décision exceptionnelle est la conséquence du blocage mis en place par un rassemblement de manifestants étudiants et extérieurs à l'université", explique l'université dans un communiqué. Une source interne précise que "pourtant, une minorité d'étudiants, une cinquantaine de personnes environ, est mobilisée" contre le plan étudiants qui réforme l'entrée dans l'enseignement supérieur.