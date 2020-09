Mobilisation des parents d'élèves de Saint-Jean-de-Védas pour l'ouverture d'une classe

Les parents ont prévu de manifester à nouveau ce mardi matin et de se rendre au rectorat

Les parents d'élèves du groupe scolaire Jean d'Ormesson à Saint-Jean de Védas se mobilisent depuis la rentrée pour réclamer l'ouverture d'une onzième classe. Depuis la rentrée, les classes sont à 27 élèves en CP et CE1 et 33 élèves en CE2, CM1 et CM2.

Les parents mettent en avant la livraison prochaine de 175 logements en face de l'école le mois prochain, et une centaine d'autres un peu plus loin en janvier 2020. Autant de familles avec des enfants qui pourraient arriver dans l'école en cours d'année.

Or le rectorat a indiqué qu'il n'était pas possible d'ouvrir de classes en cours d'années, d'où l'importance pour les parents de se mobiliser dès maintenant pour obtenir l'ouverture de cette classe et limiter les effectifs dans chaque classe.

Les parents ont lancé une pétition et ont prévu de manifester ce mardi matin, départ devant l'école direction le rectorat.