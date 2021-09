Mobilisation des parents d'élèves et élus, ils réclament l'ouverture d'une nouvelle classe à Durnes

Des parents d'élèves du groupe scolaire de la Barêche, à Durnes (Doubs), se sont mobilisés à la rentrée pour réclamer l'ouverture d'une nouvelle classe. Ils dénoncent des classes surchargées et des cours à trois niveaux ingérables.

Mobilisation de parents d'élèves et d'élus, jeudi 2 septembre, jour de la rentrée, devant l'école de Durnes.

La rentrée scolaire a été marquée par une mobilisation au groupe scolaire de la Barêche, à Durnes, dans le Doubs. Les parents d'élèves et les maires des six communes dont viennent les élèves se sont rassemblés devant l'établissement pour réclamer l'ouverture d'une nouvelle classe.

"Depuis deux ans, suite à la fermeture de la sixième classe, les effectifs actuels ont entraîné des classes surchargées", affirment les parents d'élèves dans un communiqué. Ils veulent pouvoir respecter les "orientations gouvernementales" limitant les effectifs à 24 en grande section et en CP, alors qu'actuellement la classe de maternelle est à 28 élèves et que les CP doivent être mélangés aux moyennes et grandes sections.

Une salle est déjà disponible, il ne manque plus que le poste"

Ils ajoutent qu'une salle est "d'ores et déjà disponible", et que selon eux, il "ne manque plus que le poste".