Mobilisation interprofessionnelle : des perturbations jeudi dans les écoles de Poitiers

Les enseignants et les agents publics des écoles sont appelés à rejoindre un mouvement social national et interprofessionnelle jeudi 27 janvier portant sur les salaires et l'emploi.

Une intersyndicale réunissant la CGT, FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et UNL, a appelé à une journée de mobilisation interprofessionnelle "sur les salaires et l'emploi" le 27 janvier.

Un mouvement social national suivi par des personnels de l’Education nationale et des agents publics des écoles. Par conséquent, l’accueil des enfants sera "perturbé dans les écoles et les accueils périscolaires" prévient la municipalité dans un communiqué. Seules les écoles élémentaire de Condorcet et maternelle de Montmidi resteront fermées.

Deux écoles fermées

En revanche, plus d'une vingtaine d'établissements ne seront pas en mesure de proposer un accueil périscolaire et/ou un temps de restauration le midi. Pour les écoles dans lesquelles l’accueil périscolaire du matin n’est pas assuré, les parents devront déposer leurs enfants à l’ouverture de la classe à 8h35. Pour les écoles dans lesquelles l’accueil périscolaire et la restauration du midi ne sont pas assurés, les parents devront récupérer leurs enfants à la sortie de la classe à 11h45.

Enfin, pour les écoles dans lesquelles l’accueil périscolaire du soir n’est assuré, les parents devront récupérer leurs enfants à la sortie de la classe à 16h. Pour tous renseignements complémentaires, la Ville assure une permanence téléphonique au 05 49 52 37 62