Mobilisation lycéenne: un mardi noir qui fait flop à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Il n'y avait déjà rien eu ce lundi, mais on pouvait penser qu'il s'agissait d'une trêve, pour mieux repartir aujourd'hui. D'autant plus que la manifestation de ce mardi à Clermont semblait un peu plus organisée que celles de la semaine dernière, avec un appel au rassemblement de l'UNEF, le syndicat étudiant, un point et une heure de rendez-vous. Sauf qu'il n'y avait quasiment personne, une trentaine de jeunes seulement, pas de quoi organiser un défilé.

Quelques éclaireurs sont bien allés jusqu'aux lycées voisins, Blaise Pascal ou Jeanne d'Arc, pour voir si du renfort n'était pas en route, peine perdue. Personne non plus de côté de Sidoine Apollinaire, une des hauts lieux de la contestation et des face à face avec les forces de l'ordre la semaine dernière.

Une déception évidemment pour les lycéens présents, qui regrettent "l'égoïsme" de leurs camarades. Ils expliquent aussi cette faible mobilisation par la "répression policière" de la semaine dernière et des établissements scolaires qui font pression sur leurs élèves.

Ils espèrent pouvoir remettre ça vendredi prochain. D'ici là, ils vont tracter pour tenter de convaincre les lycéens de sortir à nouveau dans la rue, pas évident à quelques jours des vacances de fin d'année. Quant aux policiers déployés devant les établissements, ils ont levé le camp dès 10H30.