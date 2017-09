Mobilisation pour Diwan : comment faire sans les contrats aidés ? Témoignages

Plusieurs centaines de personnes étaient mobilisées hier à Nantes et Quimper. Ils voulaient redire le danger que faire peser sur Diwan la fin ou le gel de certains contrats aidés. Pour certains établissements, la rentrée scolaire va être très compliquée.

"Sans contrats aidés on ne va pas pouvoir tenir" explique une mère de famille, Nolwen. Elle est parent d'élève à Louannec dans les Côtes d'Armor, et confie qu'elle est tombée de l'armoire "ça a été brutal, on s'est réveillé un matin, et on nous a dit *terminé !*. L'argument des contrats pas pérennes, c'est un faux argument, parce qu'on voit bien qu'il y a des emplois qui se transforment en CDI".

Ouvrir, oui... Mais tenir ?

Hier à Quimper et Nantes, plusieurs centaines de personnes sont descendues comme elle dans la rue pour dire leurs inquiétudes sur la rentrée scolaire prochaine. Lundi, de nombreuses écoles du réseau Diwan vont ouvrir sans savoir comment elles vont pouvoir tenir plus de 2 semaines. il faut dire que le réseau d'éducation en immersion fonctionne déjà sur une grande base associative. "On est déjà quasiment pris un week-end sur 2 pour organiser des manifestations, donc ça va être très tendu".

Diwan a mobilisé plusieurs centaines de personnes pour le maintien des contrats aidés © Radio France - Jean-Luc Bergot

Je suis au chômage - Cathy, employée jusque-là à Saint-Renan

Alors on fait comment ? "Toutes les écoles essayent de trouver des solutions, en demandant des gens en service civique... mais ça va juste mettre le torchon sur le feu, ça va pas permettre d'améliorer la situation". Les conséquences, en tout cas, sont déjà très nettes pour Cathy, employée à l'école Diwan de Saint-Renan : "Mon contrat ne va pas être renouvelé, notre école risque de fermer d'ici un mois. Je trouve ça dommage, et ça me met dans une situation très difficile, parce que je suis au chômage. Tout d'un coup, ça met 55 élèves de Diwan en danger".