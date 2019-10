Mobilisation pour soutenir un professeur de collège de Montpellier menacé d'expulsion

Ce professeur de physique chimie vit en France depuis 2011 et enseigne dans des collèges comme contractuel depuis 2017. Il est sous le coup d'une obligation à quitter le territoire parce que le rectorat n'a pas cherché à recruter un enseignant via pôle emploi avant de lui proposer le poste.

Moustapha Gueye et Julien Frayssinhes l'un de ses collègues dans le local de Sud Education

Montpellier, France

Un appel à la grève est déposé ce lundi 14 octobre dans deux collèges de Montpellier : Gérard Philippe ( quartier Saint-Martin) et Arthur Rimbaud ( Paillade). Un rassemblement est prévu à 8h pour soutenir l'un des enseignants de ces deux établissements : Moustapha Gueye. Ce sénégalais de 32 ans vit en France depuis 2011 ou il est venu terminer ses études. Il est aujourd'hui professeur contractuel de physique chimie (depuis février 2017) . Début septembre, il a reçu une OQTF de la préfecture de l'Hérault, une obligation à quitter le territoire avant ce lundi 14 octobre. On reproche en fait au rectorat de ne pas avoir cherché à recruter un enseignant à pôle emploi avant de l'embaucher.

"Je ne comprend pas, c'est difficile et stressant. Du jour au lendemain on te demande de laisser toute ta vie. _J'ai essayé de faire de mon mieux pour m'intégrer être un bon citoyen_. Je fais un travail qui consiste à éduquer les enfants, je croyais que l'état me soutiendrait au lieu de m'expulser. La solidarité autour de moi montre qu' il y a encore de l'humanité sur terre" raconte Moustapha Gueye

Pénurie de professeurs de physique

"Moustapha Gueye enseigne la physique chimie, une matière en tension pour laquelle l’éducation nationale a du mal a recruter. Si il est expulsé, ses élèves risque de se retrouver sans professeur pendant plusieurs semaines" explique Julien Frayssinhes l'un de ses collègues membre du syndicat Sud Education qui conteste aussi le motif d'expulsion.

Au delà du cas personnel de Moustapha Gueye le syndicat ne voudrait pas que l'on crée un précédent car de nombreux ressortissants étrangers enseignent actuellement en France.