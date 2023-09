Modes de garde des enfants : l'UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme dans le Puy-de-Dôme

L'UFC-QUE Choisir alerte cette fois sur le manque de places dans le Puy-de-Dôme.

62,4% des jeunes enfants sont couverts par un mode de garde formel. 4 sur 10 donc non. Pour ceux-là les familles doivent recourir à des modes de garde plus onéreux. Une tendance très compliquée dans un contexte toujours plus inflationniste.

Dans le département, les assistants maternels constituent le mode d'accueil majoritaire avec 42,7 places pour 100 enfants. Or les agréments sont en chute libre : - 688 entre 2016 et 2020. D'où l'inquiétude formulée par l'UFC

Un droit opposable à un mode de garde

L'UFC exhorte le gouvernement à créer un droit opposable à un mode de garde pour les jeunes enfants qui soit abordable par tous et à simplifier les aides aux ménages notamment.

Par ailleurs, dans cette étude, l'Allier et le Cantal se situent plus ou moins dans la même situation que le Puy-de-Dôme. En revanche la Haute-Loire, bonne élève, se distingue avec 76,8 % des enfants accueillis par des modes de garde formels.