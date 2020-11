Moins de contaminations mais un risque de décrochage : les lycéens divisés sur le nouveau protocole

C'est une nouvelle version du protocole sanitaire qui est appliquée dans tous les lycées de France. L'objectif est que les élèves viennent au moins 50% du temps scolaire en classe. Le reste de l'enseignement se fait à distance, comme lors du premier confinement au printemps. La volonté du gouvernement est d'éviter la présence trop importante d'élèves dans les établissements en pleine deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.

La peur d'être contaminé par le Covid-19 en allant en cours

Un argument sanitaire que les élèves comprennent. "On est une classe de 30. Même si on essaie de faire la distanciation sociale, on est tous serrés dans les couloirs, dans les interclasses", confie Océane, élève de Seconde au lycée Jean Giraudoux à Châteauroux. "Certains jours, tous les élèves sortent en même temps et au même endroit. Malgré le masque, tout le monde peut attraper le Covid à un moment ou à un autre", ajoute Sacha, autre élève en classe de Seconde. Plusieurs lycéens rencontrés dans les rues de Châteauroux ont bien conscience de prendre des risques en allant en cours, malgré les nombreuses précautions et la vigilance des chefs d'établissements.

L'impératif sanitaire est bien compris. Mais il y a aussi la nécessité de continuer à apprendre. Et avec les cours à distance, il y a un doute. L'expérience du premier confinement fait craindre à certains élèves de prendre du retard. "Je sais que j'ai des difficultés dans certaines matières que je n'avais pas avant le confinement", indique Louise. La lycéenne avait aussi de nombreux problèmes de connexion à Internet. "À distance, c'est plus difficile de se faire expliquer les choses qu'on ne comprend pas", poursuit Louise.

Le risque d'un décrochage scolaire

Lors du premier confinement, on estime que 4% des élèves ont décroché et n'ont plus donné de nouvelles à leurs professeurs. "Je pense que c'est bien de rester au lycée, ça nous empêche de décrocher", explique Enzo. Le jeune homme fait partie de ceux qui pourraient rapidement ne plus suivre les cours. "Je ne me lève pas le matin, je n'aime pas travailler. Quand j'ouvre le cahier, je le referme tout de suite", précise-t-il. "À la maison, on a la télé, la console, le téléphone portable et notre lit. C'est beaucoup plus difficile de se concentrer", ajoute Éléonore.

Pour beaucoup d'élèves, c'est donc un soulagement de devoir venir encore au moins la moitié du temps scolaire en classe.