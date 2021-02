"Mon avenir scolaire réduit à néant" : la détresse des étudiants à Rennes

Les étudiants sont de retour dans les restaurants universitaires à partir de lundi 8 février, sans le self mais avec des tables mises à disposition. Cette mesure était attendue par les étudiants, isolés dans leur studio, mais ils sont nombreux à alerter sur la dégradation des conditions de vie étudiante.

Lana pense déjà au redoublement

Lana, 18 ans, s'apprête à retrouver les bancs de la fac pour un jour par semaine, comme tous les étudiants de première année. Elle n'est pas optimiste pour la suite : "Nous, on grandit, et la société avance donc il faut qu'on avance aussi. On ne peut pas rester bloqués comme ils nous bloquent actuellement", dénonce-t-elle.

Suivre les cours en ligne s'avère compliqué pour l'étudiante qui pense déjà au redoublement. "Depuis le collège, on nous parle que des études supérieures, on veut nous pousser aux études sup'. Quand on arrive aux études sup' on nous dit qu'on ne peut pas aller à la fac... C'est illogique !"

Le message de détresse de Victoire sur Facebook

"L'espoir a foutu le camp et tout ce qu'il reste, ce sont des étudiants morts de trouille." C'est un message dans le groupe "Etudiants de Rennes" qui a été aimé par près de 500 personnes en quelques jours. Il est signé Victoire, 23 ans. "J'ai fait ma déclaration trimestrielle et c'est à ce moment là que je me suis rendu que mes APL avaient grandement baissé ainsi que ma prime d'activité qui, pour une personne isolée comme moi, est censée être majorée. Je me suis senti démunie...", explique-t-elle.

J'ai la capacité de faire des études et j'en suis privée

Des dizaines d'étudiants se sont reconnus dans le message de Victoire, "même des messages de gens qui me proposaient de venir remplir mon frigo !" Cette jeune maman d'un fils de 2 ans suit un BTS comptabilité/gestion. Mais comment vivre quand les comptes sont dans le rouge ? Victoire puise dans ses dernières économies. "Je vois mon avenir scolaire pratiquement se réduire à néant ! Si je m'en sors bien j'ai un an devant moi or je voulais aller plus loin que ça... J'ai la capacité de faire des études et j'en suis privée."

Des pensées suicidaires pour 20% des étudiants

Une enquête du syndicat étudiant Union Pirate Rennes 2 révèle qu'un étudiant sur cinq a déjà eu des pensées suicidaires ces derniers mois. Pour 56% des étudiants sondés, la situation s'est dégradée depuis novembre. "L'isolement est encore plus important pour les étudiants qui, parfois, sont seuls dans leur ville, et qui ne connaissent personne mais qui n'ont pas le choix de rester", analyse Nathan Guillemot du syndicat Union Pirate.

Nathan Guillemot du syndicat Union Pirate Rennes 2 reçoit de nombreuses demandes d'aides. © Radio France - Maxime Glorieux

Le syndicat étudiant reçoit de nombreuses demandes d'aides. "Des étudiants, du jour au lendemain, n'avaient plus de nouvelles d'un camarade de leur promotion, un camarade qui avait de très bonnes notes et qui, tout d'un coup, n'a plus donné de signe de vie, raconte Nathan Guillemot. Ces étudiants, qui le connaissaient un peu mais pas beaucoup, parce que quand on n'a pas l'occasion de se voir beaucoup en vrai, on ne connait pas forcément les gens, se sont dit "on a pas de moyen de le retrouver, on sait pas comment on fait pour savoir comment il va".