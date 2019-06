Mon Micro Citoyen : des élèves du collège Chape de Marseille s'initient aux techniques du journalisme

Marseille, France

Dans le cadre de l'éducation des jeunes aux médias, Radio France en partenariat avec l'Éducation nationale, a proposé à des collégiens de participer au programme "Mon micro citoyen", 10 classes dans toute la France, l'objectif étant de leur faire découvrir le monde de la radio et de les initier aux techniques de l'interview. À Marseille, c'est une classe de troisième du collège Chape de Marseille (4e arrondissement) qui a été retenue.

Les collégiens en visite dans les studios de France Bleu Provence à Aix en Provence © Radio France - Corrine Blotin

Les 27 élèves ont choisi de travailler autour de la problématique des jeunes mineurs isolés étrangers en Europe et en France, très présents à Marseille. Des élèves qui ont joué le jeu ont endossé le costume de journaliste, préparé les interviews, écrit les questions et les commentaires, et le "jour J", ont presque tous tenu le micro.

Ils ont notamment rencontré et interviewé Maître Laurie Quinson, avocate spécialisée dans le droit des étrangers, mais également l'un de ces jeunes mineurs isolés, un jeune Guinéen de 17 ans, arrivé à Marseille après un an de voyage et d’errance. Une belle rencontre et un beau témoignage au micro de ces apprentis journalistes.

Mon Micro Citoyen: Reportage réalisé par les élèves de 3e du collège Chape sur le thème des jeunes mineurs isolés étrangers Copier

Bravo aux élèves et un grand merci à Angelina Mousny, documentaliste, Agathe Giraud, professeur de français, et à la principale du collège Chape.