Mondeville : des parents d'élèves dénoncent les conditions d'accueil de leurs enfants au collège

Les parents d'élèves et les enseignants du collège Gisèle-Guillemot de Mondeville ont manifesté ce mercredi 29 septembre devant l'établissement, pour protester contre les conditions d'accueil des collégiens. Classes surchargées, élèves qui ont très peu de temps pour manger à la cantine le midi : les parents comme les enseignants n'en peuvent plus.

Pour cette rentrée, 595 élèves sont inscrits, dans un établissement qui ne peut en accueillir que 550. "On a un manque de place, un manque de matériel, et avec nos classes surchargées on passe moins de temps avec chaque élève, déplore Patricia Grienbaum, enseignante d'espagnol au collège, on sent bien qu'on n'arrive plus à prioriser le confort et le travail des élèves."

Un établissement non adapté

Avec la fermeture du collège Henri-Sellier de Colombelles, beaucoup de collégiens ont été rapatriés à Mondeville. Ce qui joue en défaveur des élèves déjà en difficulté, qui ont besoin de plus d'attention. "Aujourd'hui, on a des enfants qui dorment en cours, qui sont apathiques, et qui auraient besoin de plus d'aide, mais les professeurs étant déjà débordés, comment faire ?", s'inquiète une maman d'élève. "Avec 30 élèves par classe, ça n'est plus possible !"

Parmi les problèmes rencontrés, des classes surchargées et pas assez de végétation dans l'établissement. © Radio France - Marie Martirossian

Une situation que dénoncent les parents depuis des mois. "On est allés voir la direction académique il y a quelques temps, ils nous ont dit qu'ils avaient calculé un effectif de 556 élèves pour la rentrée 2021, explique Frédéric Nocquet, parent d'élève élu au conseil d'administration, et quand on a dit qu'il n'y aurait pas assez de place pour tous, on nous a dit qu'on ne savait pas de quoi on parlait !"

Le conseil départemental du Calvados ne souhaite pas encore communiquer sur le sujet, car la question du collège Gisèle-Guillemot sera abordée lors de la prochaine session avec les élus lundi 4 octobre. Les maires de Mondeville et de Colombelles ont également prévu une rencontre avec la directrice académique pour évoquer ce sujet.