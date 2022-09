Mondiaux de cyclisme 2027 : un deuxième recours déposé contre la candidature de la Haute-Savoie

Après les associations, ce sont les élus écologistes de la Haute-Savoie qui s'attaquent à la candidature du Département pour accueillir les Mondiaux de cyclisme en 2027. EELV Pays de Savoie et les écologistes ont déposé ce lundi un recours en référé suspension devant le tribunal administratif contre la décision votée par les élus du conseil départemental le 25 juillet dernier, actant la candidature du département.

Utiliser le vélodrome de Genève ou Grenoble plutôt qu'en construire un nouveau à Reignier-Esery

Les écologistes critiquent aussi le projet de construction d'un vélodrome flambant neuf à Reignier-Esery. "On pourrait utiliser celui de Grenoble ou de Genève", estiment-ils. Ils dénoncent également dans un communiqué "un projet du 20ème siècle, déconnecté de la vie réelle et des besoins des Haut-Savoyards et des Haut-Savoyardes." Ce deuxième recours s'ajoute à celui déposé neuf associations, qui doit être examiné ce jeudi 8 septembre par le tribunal administratif de Grenoble. L'Union cycliste internationale doit rendre sa décision concernant ces Mondiaux 2027 fin septembre.