Mont-de-Marsan Agglomération propose d'accueillir les enfants de maternelle dès jeudi

Une nouvelle solution pour aider les parents. Dès jeudi 11 juin, Mont-de-Marsan Agglomération propose une solution d’accueil aux parents pour garder leurs enfants, scolarisés normalement en école maternelles, établissements toujours fermés à ce jour. Une aide destinée aux parents qui n’ont aucune autre solution de garde pour leurs jeunes enfants.

Un lieu d'accueil proche du domicile ou du lieu de travail

L'idée c’est d’assurer la garde des enfants, qui ont entre 3 et 6 ans et qui sont scolarisés dans les écoles de l’agglomération. Les enfants sont accueillis de préférence sur le site le plus proche de leur maison, ou du lieu de travail des parents, si c’est plus simple pour eux.

Pour connaître le lieu d’accueil de votre enfant, il faut d’abord faire une demande d’inscription. Ça se fait assez facilement, par mail (infos-covid19@montdemarsan-agglo.fr) ou par téléphone (05 58 05 87 50).

Une fois que celle ci est validée, vous pouvez alors déposez votre enfant dans le lieu d’accueil, du lundi au vendredi, à partir de 8 heures jusqu’à 18 heures.

Des repas sur commande et des groupes de 10 maximum

Pour le déjeuner, le repas est fourni par la cantine centrale. Afin de limiter le gaspillage alimentaire, les familles doivent réserver leur repas lors de l’inscription de leur enfant à l’accueil et ce 7 jours avant l’accueil de l’enfant.

Toute la journée les enfants sont gardés par du personnel de la direction de l’Education de Mont-de-Marsan Agglomération, en complémentarité avec l’Education Nationale dans la mesure du possible.

Pour des raisons sanitaires, les enfants sont regroupés par groupes de 10 maximum, en veillant à limiter au maximum le brassage des enfants. Cet accueil donnera également lieu à une facturation, au même titre que les accueils périscolaires habituels.

Plus d’informations : infos-covid19@montdemarsan-agglo.fr