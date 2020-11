Mont-de-Marsan : des lycéens manifestent pour dénoncer le manque de mesures sanitaires

Ce mardi, une trentaine de lycéens se sont retrouvés devant le lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan pour dénoncer les conditions sanitaires dans lesquelles ils étudient. Selon eux, il n'y a pas assez de mesures sanitaires appliquées dans le lycée.

Dès 8 heures du matin, ils étaient une trentaine à manifester devant l'entrée de l'établissement, et souhaitent y rester toute la journée.

Des repas collés les uns aux autres, à plus de mille élèves parfois

Selon eux, les élèves du lycées sont confrontés à un manque de mesures sanitaires : "Nous sommes plus de mille dans le lycée, et au moment de la cantine on est collés les uns aux autres, sans masque, et sans distanciation sociale", explique Marie, jeune lycéenne, en montrant une photo sur son portable prise au moment du déjeuner.

Les élèves qui manifestent dénoncent aussi le non respect du port du masque par certains élèves © Radio France - Lou Bourdy

Rien n'a changé depuis la rentrée de septembre, on n'a pas l'impression d'être en confinement

Les lycéens présents dénoncent aussi le manque de gel hydroalcoolique, notamment dans les couloirs, ainsi que le nombre trop important d'élèves au sein d'une même classe : "Rien n'a changé depuis la rentrée de septembre, on n'a pas l'impression d'être en confinement, témoigne une élève de première. Certains cours se font en classe entière, on est plus de 35, tous assis les uns à côté des autres, sans distanciation sociale."

Ils demandent des mesures plus strictes ou un retour des cours à distance

Les élèves qui manifestent dénoncent aussi le non respect du port du masque par certains élèves : "On a peur de ramener le virus chez nos parents, dans notre famille. On demande le retour à un vrai confinement, avec des cours à distance", témoigne une élève.

Les élèves sont inquiets pour leur santé et celle de leur famille © Radio France - Lou Bourdy

Du côté de la direction, difficile pour l'instant d'apporter une réponse. Celle-ci explique appliquer les mesures gouvernementales au mieux, et souhaite réduire le nombre d'élèves réunis au même moment dans le réfectoire en étalant les emplois du temps des élèves.

D'autres manifestations ont eu lieu en France, devant des lycées, ce mardi, à Paris, Nantes, ou encore Besançon.