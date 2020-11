Mont-de-Marsan : l'hommage à Samuel Paty au collège Jean Rostand

Pour cette rentrée hors du commun, les élèves et enseignants ont rendu hommage lundi à Samuel Paty partout en France. Une minute de silence a notamment eu lieu aux alentours de 11 heures dans tous les établissements scolaires, à la mémoire de cet enseignant de Conflans-Sainte-Honorine assassiné le 16 octobre dernier, après avoir montré les caricatures de Mahomet à ses élèves.

Des minutes de silence dans les établissements scolaires

Vers 11 heures, les élèves et enseignants ont observé une minute de silence dans les écoles, collèges et lycées. Avant cela, la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès a été lue aux enfants dans les salles de classe. D'entrée, la principale du collège prévient: le professeur qui va lire la lettre ne veut pas de photo, il ne veut pas non plus que son nom soit cité. "Vous comprenez, il a peur!" explique Marie Cardoso. "Quinze jours après le drame et l'horreur, les enseignants sont toujours très marqués."

Arrivée de la préfète des Landes avant l'hommage à Samuel Paty dans la cour du collège Jean Rostand. © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

A 11 heures, dans la cour du collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan, c'est un professeur d'histoire-géographie qui a lu la longue lettre de Jean Jaurès. Face à lui, des collégiens au visage masqué et à la tête baissée. Puis c'est la minute de silence clôturée par la principale."Je vous remercie de votre implication et de votre engagement par respect pour Samuel Paty. Nous continuerons le travail de défense des valeurs républicaines et notamment celui de la liberté d'expression. On a tous à y gagner." Une prise de parole pleine d'émotion pour Marie Cardoso qui avoue avoir pleuré le matin-même avant d'aller au collège.

C'est un enseignant. Vous vous rendez compte? Un enseignant!- Céline, mère de famille

Chez les collégiens, les propos sont laconiques. "C'est pas bien ce qu'ils ont fait" lâche Sarah de 3èB. "C'est bizarre" pour Léa. "Ça fait peur" pour Lola. Quentin ne comprend toujours pas: "Il n'avait rien fait". Eléna en 6ème avoue avoir demandé des explications à ses parents.

Céline, maman d'une adolescente en 6ème en a "bien sûr" parlé. "C'est un enseignant. Vous vous rendez compte? Un enseignant!" mais la mère de famille reconnait que sa fille de 11 ans n'a pas tout compris. "Elle sait qu'un monsieur est mort mais les circonstances sont un peu floues. Elle est jeune." Même son de cloche chez Stéphane, papa de Jules en 5ème. "C'est compliqué de parler de ça. Ils sont jeunes." Mais tous les deux saluent l'hommage du jour tout en réclamant plus. Stéphane espère que les enseignants en parleront encore dans quelques temps. Céline est plus amère. "Ça méritait plus. C'est dommage. C'est quand même un être humain qu'on a décapité !"