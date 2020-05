Mont-de-Marsan : une reprise des collégiens version coronavirus

C'était la reprise des cours pour les sixièmes et les cinquièmes ce lundi 18 mai, après deux mois de confinement et d'école à la maison. Une rentrée scolaire version coronavirus, avec des mesures sanitaires strictes comme le port du masque obligatoire.

16h30 devant l’entrée du collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan : c’est la sortie des cours. Des rubans de signalisation rouge et blanc barrent l’entrée principale. À la place, il y a une entrée à droite pour les garçons, et une entrée à gauche pour les filles.

Ethan, élève en cinquième au collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan, raconte sa journée de reprise. Copier

Quelques parents attendent sur le parking, la plupart dans leur voiture, comme le papa de Fanny. Ce lundi matin, en déposant sa fille, il était plutôt confiant au regard de toutes les mesures mises en place par le collège. "On nous avait fourni une liste de choses à prévoir comme la bouteille d'eau et le masque, il fallait aussi avoir pris la température avant", explique-t-il.

Le rituel du lavage de mains

Un peu plus loin, Arthur, élève en cinquième, se dit content de cette journée de reprise, même si dès l’arrivée ce lundi matin, les conditions étaient un peu particulières : "En arrivant, déjà, il y avait beaucoup de précautions. On devait passer à droite ou à gauche, on était tout de suite séparés. En rentrant, il fallait directement aller se laver les mains. On s'est lavé les mains à de nombreuses reprises dans la journée". Le lavage des mains est ainsi presque devenu un rituel. D’ailleurs, Victoria, en cinquième, se souvient qu'elle les a lavées "douze fois dans la journée !"

Mais ce n’est pas le seul changement pour les collégiens. Ils étaient également bien moins nombreux par classe que d'habitude. "On était seulement quatre en classe, raconte Aimie, en sixième. Nous, on n'a jamais changé de salle, ce sont les profs qui ont changé. On a eu des petites récréations entre chaque cours, et donc à chaque fois, on s'est lavé les mains en sortant de la classe et en rentrant en classe."

Les parents ont l’air plutôt satisfaits et rassurés. "On se doute que c'est un gros challenge pour le collège, précise le père d'Arthur. Et puis finalement, le résultat est là, et c'est l'essentiel. De toute façon, il faut avancer. L'épidémie est là, et malheureusement, on en a pour je ne sais pas combien de temps..."

Comme prévu, le collège avait distribué des masques à tous les collégiens dès leur arrivée le matin.